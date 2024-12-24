Понад чверть ФОПів планують закриття найближчим часом – опитування

27% із 32 тисяч опитаних ФОПів планують закриватися найближчим часом. Зокрема, понад половини таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

Про це свідчить дослідження "Опендатабот".

Згідно з даними аналітиків, 27% або ж 8621 опитаних підприємців планують закриття найближчим часом. 2 297 або ж 7% планували закритися цьогоріч. Ще 20% або 6 324 учасника зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році.

Також опитування показало, що більше половини з тих, хто планує закриття — а саме 62% — прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі.

Варто зазначити, що наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або ж дуже ускладнене, або ж неможливе.

Чому закриваються українські ФОПи

Згідно з даними всеукраїнського опитування ФОПів, бізнеси закриваються через:

Податки - 5 341 (62.0%);

Не йде бізнес - 1 619 (18.8%);

Рішення керівника – 161 (1.9%);

Інше - 1 268 (14.7%);

Не відповіли на запитання – 232 (2.7%).

З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на 1 новий ФОП припадає 2 закритих. Так, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання президентом закону та до 17 грудня. За цей саме період відкрилося у 2,2 рази менше нових справ: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на 4 нових ФОПи припадав лише 1, що закривався.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

4 грудня Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу, згідно яких підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Додамо, що за перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.