Бізнесу загрожують великі штрафи за видачу фіскального чеку старого зразка з 1 січня

З 1 січня 2025 року бізнес чекають великі штрафи за неналежне використання реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО у разі видачі фіскального чеку за старою формою. Підприємців можуть оштрафувати на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів.

Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, з 17 грудня набрав чинності наказ Мінфіну від 22.11.2024 №601, яким вносяться зміни до форми та змісту фіскальних чеків.

Як пояснила Южаніна, відповідно до нього формувати чеки за старою формою дозволено тільки до 1 січня 2025 року (в окремих випадках магазинам безмитної торгівлі – до 16 березня 2025).

Нардепка наголосила, що наказ Мінфін розробляв та узгоджував більше року, а на розробку нового програмного забезпечення та перепрограмування РРО та пРРО залишив тільки 14 днів.

"Проте нереальність цих строків не змінює те, що після 1 січня 2025 у разі видачі фіскального чеку за старою формою, такий чек не вважатиметься розрахунковим документом і торгівця можуть оштрафувати на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів за перше порушення і 150% - за наступні (певну категорію ФОП-спрощенців – 25% та 50% відповідно)", - підкреслила Южаніна.

Майже 30 000 перевірок

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев застеріг торгівців від ухилення обліку операцій через РРО.

Як повідомив нардеп, кількість фактичних перевірок в січні-жовтні 2024 році вже склала 29 100, а за їх результатами донараховано та сплачено до бюджету 240,5 млн грн, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).