Бизнесу грозят крупные штрафы за выдачу фискального чека старого образца с 1 января

С 1 января 2025 года бизнес ожидают большие штрафы за ненадлежащее использование регистраторов расчетных операций РРО /ПРРО в случае выдачи фискального чека по старой форме. Предпринимателей могут оштрафовать на сумму 100% стоимости проданных с нарушениями товаров.

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, с 17 декабря вступил в силу приказ Минфина от 22.11.2024 №601, которым вносятся изменения в форму и содержание фискальных чеков.

Как пояснила Южанина, в соответствии с ним формировать чеки по старой форме разрешено только до 1 января 2025 года (в отдельных случаях магазинам беспошлинной торговли – до 16 марта 2025 года).

Нардепка подчеркнула, что приказ Минфин разрабатывал и согласовывал больше года, а на разработку нового программного обеспечения и перепрограммирования РРО и ПРРО оставил только 14 дней.

"Однако нереальность этих сроков не изменяет то, что после 1 января 2025 г. в случае выдачи фискального чека по старой форме, такой чек не будет считаться расчетным документом и торговца могут оштрафовать на сумму 100% стоимости проданных с нарушениями товаров за первое нарушение и 150% — за следующие (определенную категорию ФЛП-упрощенцев – 25% и 50% соответственно)", — подчеркнула Южанина.

Почти 30 000 проверок

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предостерег торговцев от уклонения учета сделок через РРО.

Как сообщил нардеп, количество фактических проверок в январе-октябре 2024 года уже составило 29 100, а по их результатам доначислено и уплачено в бюджет 240,5 млн грн, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).