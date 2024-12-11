Продавці товарів в інтернеті отримали штрафів майже на 50 млн грн у листопаді

Державна податкова служба перевіряє підприємців, які реалізують товар через інтернет, і штрафує тих продавців, які не видають касові чеки.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він звернув увагу тих підприємців, які, незважаючи на очевидну небезпеку, продовжує реалізовувати товари в мережі інтернет без реєстрації або уникаючи видачі чеку, на те, що протягом 2024 року здійснено 7221 контрольну закупівлю через інтернет.

Гетманцев повідомив, що підприємцям донараховано штрафів на суму 106,6 млн грн, з них 47,3 млн грн — у листопаді.

Нардеп наголосив, що робота з наведенню ладу в інтернет-торгівлі є пріоритетом ДПС.

Раніше повідомлялося, що за 9 місяців 2024 року податкова провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулого року.

Також Державна податкова служба провела 16 тисяч камеральних перевірок ФОПів, які працюють з підакцизними товарами. Підприємцям нараховано 9,5 млн грн штрафів. Податківці також провели й фактичні перевірки "на місці", за ними винесено ще близько 9 тисяч рішень та виписано штрафних санкцій аж на 132,2 млн грн.