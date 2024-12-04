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Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОПів: деталі
У середу, 4 грудня, Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу, згідно яких підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, 288 нардепів підтримали законопроєкт № 9319, яким передбачається, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.
Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.
Цей законопроєкт також вдосконалює оподаткування резидентів "Дія Сіті "та їх спеціалістів, зокрема:
- для резидентів "Дія Сіті" зі статусом стартапів – скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія Сіті", якщо кількість таких осіб у резидента "Дія Сіті" становить менше 9 осіб. Водночас передбачається запобіжник проти зловживань – якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента "Дія Сіті", то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;
- звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами "Дія Сіті" на користь ЗСУ;
- скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;
- посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія Сіті" на період дії воєнного стану та післявоєнний період;
- усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".
Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.
Податки зростуть
Нагадаємо, закон про підвищення податків передбачає :
- підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили на рівні 1,5% і зберегли звільнення від неї для тих, хто виконує бойові завдання);
- встановлення військового збору для всіх ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця);
- встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для всіх ФОПів та юросіб ІІІ групи єдиного податку;
- повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року;
- збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік;
- збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року;
- встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник юрособа) та ПДФО (якщо власник фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тис. грн;
- прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до євро;
- збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для с/г земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 га (1400 гривень для ріллі);
- втрата спрощеної системи для IV групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад два квартали;
- підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню та піску;
- збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%;
- звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою "Національний кешбек";
- звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).