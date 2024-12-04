Верховна Рада перенесла підвищення податків для ФОПів: деталі

У середу, 4 грудня, Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу, згідно яких підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, 288 нардепів підтримали законопроєкт № 9319, яким передбачається, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Цей законопроєкт також вдосконалює оподаткування резидентів "Дія Сіті "та їх спеціалістів, зокрема:

для резидентів "Дія Сіті" зі статусом стартапів – скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія Сіті", якщо кількість таких осіб у резидента "Дія Сіті" становить менше 9 осіб. Водночас передбачається запобіжник проти зловживань – якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента "Дія Сіті", то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;

звільнення від оподаткування ПнВК благодійної допомоги, наданої резидентами "Дія Сіті" на користь ЗСУ;

скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;

посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія Сіті" на період дії воєнного стану та післявоєнний період;

усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

Податки зростуть

Нагадаємо, закон про підвищення податків передбачає :