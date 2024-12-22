Податковий режим гальмує розвиток 36% бізнесів в Україні - ЄБА

Податковий індекс в Україні продовжує залишатися у негативній площині. Інтегральна оцінка стану системи оподаткування знизилася до 2,64 балів із 5 можливих у 2024 році порівняно з 2,85 балів у 2023 році.

Про це свідчать результати дослідження "Податковий індекс", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією спільно з EY в Україні.

Повідомляється, що податковий режим в Україні має неоднозначну оцінку серед експертів і бізнесу. Так, 59% податкових фахівців вважають його задовільним, однак 36% підприємств зазначають, що чинна система перешкоджає розвитку їхнього бізнесу та залученню інвестицій. Водночас лише 5% опитаних заявили, що нинішній податковий режим сприяє зростанню їхньої діяльності.

Якість податкового законодавства

Окрему увагу у дослідженні приділили якості податкового законодавства, яка отримала найнижчу оцінку серед усіх компонентів індексу — лише 2,46 балів із 5 можливих.

Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 2,63 балів. Згідно з результатами опитування, 52% респондентів вважають законодавство задовільним, тоді як 43% оцінюють його негативно.

До головних проблем вони віднесли часті та поспішні зміни, суперечливість і неоднозначність положень, а також складність норм і правил. Лише 5% опитаних оцінили якість податкового законодавства позитивно, що є зниженням порівняно з 9% у 2023 році.

Процес адміністрування податків отримав 2,62 балів за результатами опитування, що також свідчить про значні труднощі для бізнесу. 44% респондентів назвали процедуру обтяжливою, 41% – задовільною і лише 15% вважають її простою (у 2023 році таких було 17%).

Згідно з дослідженням, серед проблем, на які найчастіше скаржаться респонденти, це значні часові витрати на підготовку звітності та сплату податків, недостатній час для адаптації до нових правил, незрозумілість норм та інструкцій.

Якість податкового обслуговування

Оцінка якості послуг податкових органів також знизилася – до 2,79 балів (з 3,03 у 2023 році). Лише 20% респондентів задоволені роботою податкових органів (минулого року таких було 31%). 37% висловили незадоволення (проти 21% у 2023 році). 43% оцінили роботу податкових органів як задовільну.

У ЄБА зазначають, що труднощі зі спілкуванням із податковими органами стали частішими:. 31% респондентів змогли легко сконтактувати з податковою службою (у 2023 році – 46%), 25% заявили, що контакт був складним, у 70% випадків питання вирішувалися лише частково.

Згідно з дослідженням, у 2024 році бізнес зазнав посилення фіскального тиску. Оцінка цього компонента знизилася з 3,07 балів у 2023 році до 2,7 у 2024 році.

Повідомляється, що лише 7% респондентів не відчули жодного фіскального тиску, 41% заявили про суттєвий вплив фіскальних органів на їхній бізнес.

Серед найпоширеніших проявів тиску:

необґрунтоване трактування податкового законодавства контролюючими органами (78% респондентів);

зростання кількості необґрунтованих інформаційних запитів (64%);

блокування податкових накладних (30%);

податкові перевірки (33%).

Менеджерка податкового та митного комітетів ЄБА Наталія Артемчук наголосила, що на жаль, система оподаткування лише один раз, у 2021 році, досягала нейтрального показника. В інші роки бізнес стабільно оцінював її негативно.

За її словами, найбільшими проблемами залишаються якість податкового законодавства та складність адміністрування.

Додамо, за даними Реєстру виконавчих проваджень, за 11 місяців 2024 року відкрито 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Більшість бізнесів, з яких податкова стягує борги, знаходяться у Києві та Дніпропетровській області.