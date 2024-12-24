Компанії прагнуть потрапити до "клубу білого бізнесу", однак мають низку зауважень – опитування

46% опитаних компаній хочуть потрапити до Переліку компаній високого рівня податкової довіри, але при цьому мають зауваження щодо критеріїв відбору. Водночас ще 14% прагнуть потрапити до Переліку та не мають до нього зауважень, а 26% компаній такого бажання не мають.

Про це свідчать результати щорічного опитування "Податковий індекс", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) разом із компанією EY.

Зазначається, що в рамках опитування експерти Асоціації оцінили нещодавні податкові зміни та ініціативи, що впливатимуть на роботу бізнесу.

Зокрема, 48% опитаних схильні вважати, що непотрапляння до "клубу білого бізнесу" матиме негативний вплив на їхню компанію.

Також дослідження показало, що серед опитаних Асоціацією компаній 43% нейтрально ставляться до цієї ініціативи, ще 35% ставляться до неї негативно, а 16% – позитивно.

Вплив інших податкових змін на компанії

Експерти ЄБА також оцінили, як на компанії вплине підвищення військового збору та збільшення бази нарахування ЄСВ. Так, серед членів Асоціації, збільшення бази нарахування ЄСВ вплине на 75% опитаних компаній.

Підвищення військового збору, за оновленими даними, не зможуть компенсувати своїм співробітникам 49% опитаних членських компаній Асоціації. Водночас 21% мають плани компенсувати таке підвищення повністю, а 15% – частково. Інші 15% ще не визначились або чекають на реакцію ринку.

"Клуб білого бізнесу" або "Територія високого рівня довіри"

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) для зручності платників податків та користувачів створила сайт — "Територія високого рівня податкової довіри".

Згодом ДПС оприлюднила перелік підприємств-платників податків, які увійшли до "Території високого рівня довіри". У ЗМІ ця ініціатива вже отримала назву "податковий рай".

До списку потрапило понад 8 тисяч підприємств, а повний перелік доступний на офіційному сайті.

Зауважимо, потрапляння до "Території високого рівня довіри" залежить не від обсягу сплачених податків, а від спеціального коефіцієнта, який має перевищувати середній по відповідній галузі.

Як долучитися до Переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи у ньому, можна дізнатися на офіційному сайті. Платники податків можуть уточнити свої показники і дізнатися, чи увійдуть вони до Переліку, в своєму Електронному кабінеті.

Які компанії увійшли до Переліку

Лідером за кількістю представників стала корпорація "Агропросперіс", яку заснували американці Джордж Рор та Моріс Табасінік. До Переліку потрапило 35 компаній цієї корпорації.

Друге місце за кількістю – у агропромислового холдингу "Астарта", власником якого є Віктор Іванчик. У нього до Переліку увійшло 25 компаній.

Основна частина списку складається із середніх підприємств. Серед них – ТОВ "Промімпекс Полтава" (виробництво гумових виробів), ПП "Теплицьспецсервіс" (виробництво машин і устаткування загального призначення), ТзОВ "Зелена нива" (вирощування зернових культур).

Підприємства із "клубу білого бізнесу" отримають низку переваг

Як зауважив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, підприємства, які будуть включені до Переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів.

Йдеться про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів.

Також буде скорочено строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій.

Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер з метою підвищення якості їх обслуговування.

"Запрошую платників податків приєднатися до спільноти платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - Території високого рівня податкової довіри", - підсумував Гетманцев.