ДПС оприлюднила перелік підприємств, що потрапили до "Території високого рівня довіри"

Державна податкова служба України (ДПС) оприлюднила перелік підприємств - платників податків, які увійшли до так званої "Території високого рівня довіри". У ЗМІ ця ініціатива вже отримала назву "податковий рай".

Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

До списку потрапило понад 8 тисяч підприємств, а повний перелік доступний на офіційному сайті ДПС.

За його словами, однією з головних тенденцій, що виявилася під час складання списку, стала значна кількість представників малого та середнього бізнесу.

Потрапляння до "Території високого рівня довіри" залежить не від обсягу сплачених податків, а від спеціального коефіцієнта, який має перевищувати середній по відповідній галузі.

Лідери переліку

До списку увійшли й відомі компанії. Лідером за кількістю представників стала корпорація "Агропросперіс", яку заснували американці Джордж Рор та Моріс Табасінік. До нього потрапило 35 компаній цієї корпорації.

Друге місце за кількістю – у агропромислового холдингу "Астарта", власником якого є Віктор Іванчик. У нього до переліку увійшло 25 компаній.

Основна частина списку складається зі середніх підприємств. Серед них – ТОВ "Промімпекс Полтава" (виробництво гумових виробів), ПП "Теплицьспецсервіс" (виробництво машин і устаткування загального призначення), ТзОВ "Зелена нива" (вирощування зернових культур).

Крім того, до переліку потрапили й фізичні особи-підприємці – їх у списку понад 150. Гетманцев назвав це "найцікавішою тенденцією, яку вдалося виявити під час формування переліку".

Згідно з повідомленням, ДПС закликає бізнес-спільноту працювати над розширенням цього переліку. Як зазначають у відомстві, перелік переглядається щоквартально, що дає можливість новим підприємствам потрапити до "Території високого рівня довіри".

Підприємства із переліку отримають низку переваг

Як зауважив голова податкового комітету, підприємства, які будуть включені до переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів.

Йдеться про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів.

Також буде скорочено строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій.

Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер з метою підвищення якості їх обслуговування.

"Запрошую платників податків приєднатися до спільноти платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - Території високого рівня податкової довіри", - підсумував Гетманцев.

Варто зазначити, що у жовтні Міністерство фінансів затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що передбачено так званим законом про "Клуб білого бізнесу".