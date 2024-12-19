ДПС обнародовала перечень предприятий, попавших в "Территорию высокого уровня доверия"

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнародовала перечень предприятий — налогоплательщиков, вошедших в так называемую "Территорию высокого уровня доверия". В СМИ эта инициатива уже получила название "налоговый рай".

Об этом сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

В список попало более 8 тысяч предприятий, а полный список доступен на официальном сайте ГНС.

По его словам, одной из главных тенденций, выявленной во время составления списка, стало значительное количество представителей малого и среднего бизнеса.

Попадание в "Территорию высокого уровня доверия" зависит не от объема уплаченных налогов, а от специального коэффициента, который должен превышать средний по соответствующей отрасли.

Лидеры перечня

В список вошли и известные компании. Лидером по количеству представителей стала корпорация "Агропросперис", которую основали американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. В него попало 35 компаний этой корпорации.

Второе место по количеству – у агропромышленного холдинга "Астарта", владельцем которого является Виктор Иванчик. В него в перечень вошли 25 компаний.

Основная часть списка состоит из средних предприятий. Среди них – ООО "Промимпекс Полтава" (производство резиновых изделий), ЧП "Теплицспецсервис" (производство машин и оборудования общего назначения), ООО "Зеленая нива" (выращивание зерновых культур).

Кроме того, в список попали и физические лица-предприниматели – их в списке более 150. Гетманцев назвал это "самой интересной тенденцией, которую удалось выявить при формировании перечня".

Согласно сообщению, ДПС призывает бизнес-сообщество работать над расширением этого перечня. Как отмечают в ведомстве, перечень пересматривается ежеквартально, что дает возможность новым предприятиям попасть в "Территорию высокого уровня доверия".

Предприятия из перечня получат ряд преимуществ

Как отметил глава налогового комитета, предприятия, которые будут включены в перечень, получат ряд преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей.

Речь идет о моратории на проведение документальных проверок, кроме некоторых их видов.

Также будут сокращены сроки камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения и сроки предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

Для таких плательщиков упрощается механизм взаимодействия с налоговой, поскольку для каждого из них будет определен комплайенс-менеджер с целью повышения качества их обслуживания.

"Приглашаю налогоплательщиков присоединиться к сообществу налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства – "Территории высокого уровня налогового доверия", – подытожил Гетманцев.

Стоит отметить, что в октябре Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, что предусмотрено так называемым законом о "Клубе белого бизнеса".