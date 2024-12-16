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Гетманцев рассказал, сколько компаний вошли в "клуб белого бизнеса"
Государственная налоговая служба включила в список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый "клуб белого бизнеса") 8,2 тысяч компаний.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Кто вошел в "клуб белого бизнеса"
Всего в список автоматически включены 8,2 тыс. компаний-налогоплательщиков, из которых:
· 4 тыс. 487 – юридические лица в общей системе налогообложения;
· 2 тыс. 359 – юридические лица-плательщики единого налога ІІІ группы;
· 1 тыс. 88 – юридические лица-плательщики единого налога IV группы;
· 170 – резиденты спецрежима "Дія Сіті";
· 151 – физические лица-предприниматели.
Это представители крупного, среднего и малого бизнеса, обладающие наилучшими показателями налоговой дисциплины, подчеркнул Гетманцев.
Члены клуба в целом уплачивают 16,6% от общей суммы поступлений в бюджет.
К реализации проекта привлечены 576 комплаенс-менеджеров, осуществляющих сопровождение компаний.
Список будет обнародован 19 декабря, сообщил Гетманцев.
Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что сейчас в тени находится около половины экономики Украины и до 500 млрд грн налогами. Но есть отрасли, например, торговля, где этот показатель составляет 60-70%, может быть где-то 420-430 млрд гривен.