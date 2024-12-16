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Гетманцев розповів, скільки компаній потрапили до "клубу білого бізнесу"

Загалом члени клубу сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету.
До переліку автоматично включені 8,2 тис. компаній-платників податків.

Державна податкова служба включила до списку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий "клуб білого бізнесу") 8,2 тисячі компаній.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Хто увійшов до "клубу білого бізнесу"

Загалом до переліку автоматично включені 8,2 тис. компаній-платників податків, з яких:

·         4 тис. 487 – юридичні особи на загальній системі оподаткування;

·         2 тис. 359 – юридичні особи-платники єдиного податку ІІІ групи;

·         1тис. 88 – юридичні особи-платники єдиного податку ІV групи;

·         170 – резиденти спецрежиму "Дія Сіті";

·         151 – фізичні особи-підприємці.

Це представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники податкової дисципліни, підкреслив Гетманцев.

Члени клубу в цілому сплачують 16,6% від загальної суми надходжень до бюджету.

До реалізації проєкту залучено 576 комплаєнс-менеджерів, які здійснюють супровід компаній.

Перелік буде оприлюднений 19 грудня, повідомив Гетманцев.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що наразі в тіні перебуває десь половина економіки України і до 500 млрд грн податками. Але є галузі, наприклад, торгівля, де цей показник становить 60-70%  може бути десь 420-430 млрд гривень.

Автор:
Ольга Опенько