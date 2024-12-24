Компании стремятся попасть в "клуб белого бизнеса", однако имеют ряд замечаний — опрос

46% опрошенных компаний хотят попасть в Перечень компаний высокого уровня налогового доверия, но при этом имеют замечания по критериям отбора. В то же время еще 14% стремятся попасть в Перечень и не имеют к нему замечаний, а у 26% компаний такого желания нет.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса "Налоговый индекс", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) вместе с компанией EY.

В рамках опроса эксперты Ассоциации оценили недавние налоговые изменения и инициативы, которые будут влиять на работу бизнеса.

В частности, 48% опрошенных склонны считать, что непопадание в "клуб белого бизнеса" будет иметь негативное влияние на их компанию.

Также исследование показало, что среди опрошенных Ассоциацией компаний 43% относятся к этой инициативе нейтрально, еще 35% относятся к ней негативно, а 16% – положительно.

Влияние других налоговых изменений на компании

Эксперты ЕБА также оценили, как на компании повлияет повышение военного сбора и увеличение базы начисления ЕСВ. Так, среди членов Ассоциации увеличение базы начисления ЕСВ повлияет на 75% опрошенных компаний.

Повышение военного сбора, по обновленным данным, не сможет компенсировать своим сотрудникам 49% опрошенных членских компаний Ассоциации. В то же время 21% планируют компенсировать такое повышение полностью, а 15% – частично. Остальные 15% еще не определились или ждут реакции рынка.

"Клуб белого бизнеса" или "Территория высокого уровня доверия"

Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт — "Территория высокого уровня налогового доверия".

Впоследствии ГНС обнародовала перечень предприятий-налогоплательщиков, вошедших в "Территорию высокого уровня доверия". В СМИ эта инициатива уже получила название "налоговый рай".

В список попало более 8 тысяч предприятий, а полный список доступен на официальном сайте.

Отметим, что попадание в "Территорию высокого уровня доверия" зависит не от объема уплаченных налогов, а от специального коэффициента, который должен превышать средний по соответствующей отрасли.

Как присоединиться к Перечню и какие преимущества можно получить, находясь в нем, можно узнать на официальном сайте. Налогоплательщики могут уточнить свои показатели и узнать, войдут ли они в Перечень, в своем Электронном кабинете.

Какие компании вошли в Перечень

Лидером по количеству представителей стала корпорация "Агропросперис", которую основали американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. В Перечень попали 35 компаний этой корпорации.

Второе место по количеству – у агропромышленного холдинга "Астарта", владельцем которого является Виктор Иванчик. У него в Перечень вошли 25 компаний.

Основная часть списка состоит из средних предприятий. Среди них – ООО "Промимпекс Полтава" (производство резиновых изделий), ЧП "Теплицспецсервис" (производство машин и оборудования общего назначения), ООО "Зеленая нива" (выращивание зерновых культур).

Предприятия из "клуба белого бизнеса" получат ряд преимуществ

Как отметил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, предприятия, которые будут включены в Перечень, получат ряд преимуществ в администрировании налогов, сборов и платежей.

Речь идет о моратории на проведение документальных проверок, кроме некоторых их видов.

Также будут сокращены сроки камеральных и документальных проверок при получении бюджетного возмещения и сроки предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

Для таких плательщиков упрощается механизм взаимодействия с налоговой, поскольку для каждого из них будет определен комплайенс-менеджер с целью повышения качества их обслуживания.

"Приглашаю налогоплательщиков присоединиться к сообществу налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства – Территории высокого уровня налогового доверия", – подытожил Гетманцев.