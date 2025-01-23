Прекращение огня в 2025 году и дальнейшая поддержка со стороны США: ожидание бизнеса

85% компаний полностью функционируют после трех лет полномасштабной войны России. Подавляющее большинство представителей бизнеса ожидают прекращения огня в 2025 году и надеются на продолжение поддержки Украины со стороны США.

Об этом сообщает Американская торговая палата в Украине (Палата), которая совместно с компанией-членом Citi Украина провела опрос "Ведение бизнеса в военной Украине. Январь 2025".

61% бизнеса ожидает прекращение огня

96% компаний-членов палаты продолжают работать сегодня – 85% полностью функционируют, а 15% ведут деятельность частично, демонстрируя невероятную устойчивость и адаптивность.

Относительно вероятности прекращения огня в 2025 году, 61% респондентов ответили, что считают это возможным, 31% сомневаются, а 8% — ожидают эскалации на фронте.

Подавляющее большинство (77%) представителей бизнеса ожидают продолжения поддержки Украины со стороны США или ее увеличения из-за более активных действий, тогда как 23% прогнозируют уменьшение поддержки.

В то же время, 81% компаний-членов палаты уверены, что прекращение огня окажет положительное влияние и будет способствовать повышению бизнес-активности в 2025 году.

Согласно результатам опроса, у 45% компаний работники находятся в Украине, в то время как 43% работают по гибридной модели с работниками в Украине и за ее пределами. Кроме того, 59% управленческих команд полностью базируются на Украине, а 37% работают по гибридной модели.

Экономический прогноз на 2025 год

Как сообщается, более сорока процентов респондентов ожидают роста экономической и бизнес-активности по сравнению с 2024 годом, почти 50% предполагают стабильность, а 12% прогнозируют снижение.

Несмотря на сложное время, 35% респондентов планируют увеличить инвестиции в 2025 году, а 48% – сохранить их на уровне 2024 года. Ожидается, что основным источником инвестиций станет Европейский союз (88%). Следом за ним – Соединенные Штаты (71%) и Азия (18%).

Также 53% респондентов прогнозируют рост продаж в 2025 году, большинство из которых ожидают умеренного роста до 15%. В то же время 37% считают, что продажи останутся на уровне прошлого года, и 10% прогнозируют их снижение. По сравнению с довоенным временем, 39% респондентов ожидают роста, 34% — понижения, а 27% — стабильность.

"Восемьдесят пять процентов компаний полностью функционируют и будут продолжать инвестировать в Украину в 2025 году. Это мощный сигнал для тех, кто рассматривает Украину как направление инвестиций. В то время как 77% бизнесов ожидают продолжения или увеличения поддержки со стороны США, импульс восстановления Украина создает возможности для дальновидных инвесторов", – комментирует Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине.

Отметим, что в декабре 2024 года предприятия незначительно улучшили производственные показатели, а их ожидания остались положительными и стабильными, свидетельствуют результаты 32-го ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.