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Индекс деловой активности в Украине упал до нуля, но бизнес сохраняет оптимизм
Индекс возобновления деловой активности в Украине в феврале снизился до нуля, что является самым плохим показателем за последние два месяца. В то же время, производственные планы предприятий на ближайшие три месяца продолжают расти второй месяц подряд.
Такие данные обнародовал Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) по итогам ежемесячного опроса украинских предприятий.
Что повлияло на показатель
По словам исполнительного директора ИЭД Оксаны Кузяков, баланс между теми, кто отметил рост активности по сравнению с прошлым годом, и теми, кто наоборот заявил об ухудшении, сравнялся.
- В феврале 21,1% опрошенных сказали, что их деловая активность лучше, чем год назад (в январе этот показатель составил 27,8%).
- 20,7% заявили, что она ухудшилась (против 18,5% в январе).
- 58,1% респондентов не ощутили изменений в своей деятельности.
Несмотря на неопределенность, бизнес оптимистично настроен Показатель долгосрочной неопределенности (на два года вперед) снизился, что свидетельствует о росте уверенности бизнеса в будущем.
Согласно опросу, в феврале 79,5% компаний ожидают, что через два года останутся на текущем уровне производства. 15% планируют расширение деятельности, а 5% – сокращение.
Доля предприятий, которые не могут спрогнозировать свое будущее через два года, сократилась с 37 до 29%.
Ожидания по производству и экспорту
Индекс ожидаемых изменений производства растет второй месяц подряд – до 0,37. 36,1% предприятий в ближайшие 3-4 месяца планируют увеличить выпуск продукции.
Индекс ожидаемых изменений экспорта достиг рекорда за год – 0,41. 43,1% предприятий прогнозируют рост экспорта.
В то же время, средний срок новых заказов уменьшился с 6,3 месяца до 5,7.
Главные препятствия для бизнеса
Наибольшей проблемой для компаний остается нехватка рабочей силы из-за мобилизации и миграции работников. В январе этот показатель составил 65%, в феврале – 64%.
Среди других вызовов:
- Рост цен на сырье и материалы – 56% (максимальный показатель с августа 2023 г.);
- Опасные условия труда – 52% (самый низкий уровень за последние полгода);
- Уменьшение спроса – сократилось до 29% с 39%;
- Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением – 18%.
Коррупция и давление правоохранительных органов не являются ключевыми проблемами для бизнеса.
Отмечается, что доля негативных оценок действий властей уменьшается уже четвертый месяц подряд – в феврале она составила 21%. В то же время доля нейтральных оценок выросла до 66%.
В февральском опросе New Monthly Enterprises Survey (NRES) от ИЭД приняли участие 466 предприятий из 21 региона Украины. Опрос длился с 18 по 28 февраля.
Напомним, в конце прошлого года предприятия незначительно улучшили производственные показатели, а их ожидания остались положительными и стабильными, свидетельствуют результаты 32 ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.