Бизнес настроен на сокращение численности работников

Традиционно в январе бизнес ослабляет свои оценки текущей деловой активности по сравнению с другими месяцами, что связано с сезонными факторами. Предприятия ожидают сокращения количества работников и роста цен на товары и услуги собственного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Что повлияло на оценки предприятий

Отмечается, что индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2025 составил 41.0, что соответствует уровню января 2024 года.

Сдерживали динамику индекса следующие факторы:

сложная ситуация безопасности;

нехватка инвестиций в производственный капитал;

потребности в энергоресурсах и рабочей силе;

рост производственных издержек;

инфляционные и девальвационные процессы.

В то же время, устойчивый потребительский спрос и значительные объемы поступления международной финансовой помощи положительно влияли на ожидания участников опроса.

Деловая активность по отраслям экономики

Как сообщают в НБУ, предприятия промышленности более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности: секторальный индекс в январе составил 42.0 (в январе 2024 – 43.7). Также продолжалось ослабление ожиданий объемов изготовленной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, а также объема незавершенного производства.

Компании ожидают дальнейшего уменьшения остатков готовой продукции, а также запасов сырья и материалов, одновременно смягчили пессимистические оценки относительно объема незавершенного производства.

Оценки предприятий торговли по поводу своей деловой активности в начале года традиционно существенно ниже, чем в другие месяцы: секторальный индекс в январе составил 40.0. В то же время такой показатель выше, чем в январе 2024 года (38.9).

Торговые компании прогнозируют уменьшение объемов товарооборота и закупки товаров для продажи и снижение торговой маржи, в то же время улучшили оценки объема остатков товаров для продажи.

Предприятия сферы услуг также ослабили оценки своих экономических перспектив: секторальный индекс составил 41.1 в январе. Однако оценка была несколько выше, чем в январе 2024 (40.4). Респонденты ожидали дальнейшего уменьшения объемов предоставленных услуг, новых заказов на услуги и услуг в процессе выполнения.

Зато предприятия строительства в третий раз подряд дали самые сдержанные оценки своих текущих экономических результатов: секторальный индекс в январе составил всего 37.2. В то же время оценка значительно улучшилась по сравнению с январем 2024 года (31.9). Строители ожидали дальнейшего снижения объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов.

"В секторах промышленности, строительства и услуг доля респондентов, ожидающих роста цен на товары и услуги собственного производства, изменилась незначительно. В секторе торговли доля тех предприятий, которые прогнозируют подорожание продукции для продажи, значительно уменьшилась, в том числе на фоне сезонных распродаж ", – подчеркивают в НБУ.

Ситуация на рынке труда

По данным НБУ, ситуация на рынке труда остается сложной.

Респонденты всех опрошенных секторов были настроены на сокращение количества работников, самое существенное в строительстве.

В то же время предприятия сферы услуг ожидали замедления темпов сокращения персонала.

Напомним, в декабре 2024 года ИОДА составил 45.9 по сравнению с 47.2 в ноябре и был практически на уровне декабря 2023 (45.7).

Отметим, что в декабре 2024 года предприятия незначительно улучшили производственные показатели, а их ожидания остались положительными и стабильными, свидетельствуют результаты 32-го ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.