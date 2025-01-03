Бизнес ослабил оценки своей деятельности: какие ожидания в разных отраслях

Бизнес выявил сезонное послабление в оценке результатов своей деятельности.

Это подтверждает индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), сообщает НБУ.

Отмечается, что в декабре 2024 года ИОДА составил 45.9 по сравнению с 47.2 в ноябре и был практически на уровне декабря 2023 (45.7).

Что повлияло на оценки предприятий

Оценки предприятий были в значительной степени обусловлены следующими факторами:

Ухудшением ситуации безопасности;

ростом обстрелов энергетических объектов и длительным процессом их восстановления;

дефицитом квалифицированных кадров;

дальнейшим повышением затрат на оплату труда, энергообеспечение и логистику;

ускорением темпов инфляции;

снижением инвестиционного спроса;

воздействием сезонных колебаний.

Ожидания в разных областях

Предприятия торговли осторожно оценили результаты своей деловой активности, учитывая сложную ситуацию безопасности и дефицит электроэнергии. Секторальный индекс в декабре составил 49,9 (в ноябре – 51,4, а в декабре 2023 – 46,9).

Предприятия промышленности также более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая дефицит электроэнергии, нехватку квалифицированных работников и увеличение производственных затрат: секторальный индекс – 44.6 (в ноябре – 46.7, в декабре 2023 года – 46.9).

Предприятия сферы услуг несколько снизили оценки своих экономических перспектив из-за значительных перебоев с энергоснабжением, дефицита квалифицированных кадров и роста затрат бизнеса. Секторальный индекс в декабре составил 44,5 (в ноябре – 44,8, а в декабре 2023 – 44,0).

Предприятия строительства уже во второй раз подряд предоставили пессимистичные оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонность строительных работ и снижение инвестиционного спроса. Секторальный индекс в декабре составил 43,4 (в ноябре – 43,6, а в декабре 2023 – 42,1).

Предприятия строительства и сферы услуг ожидали ужесточения темпов роста закупочных цен, а также цен и тарифов на собственную продукцию и услуги. В то же время респонденты промышленности и торговли прогнозировали их снижение.

Таким образом, ситуация на рынке труда остается сложной, хотя ожидания по поводу занятости несколько смягчились.

Предприятия строительства, торговли и сферы услуг прогнозировали замедление темпов сокращения персонала, в то время как промышленники ожидали незначительного ускорения этого процесса.

Ранее сообщалось, что наибольшее влияние на прирост ВВП Украины в 2024 году оказали программы кредитования бизнеса "5-7-9%" (обеспечила дополнительные 0,422% ВВП), выдача грантов на переработку (0,037%) и программа развития индустриальных парков (0,021%) .