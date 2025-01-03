Бізнес послабив оцінки своєї діяльності: які очікування у різних галузях

Бізнес виявив сезонне послаблення в оцінці результатів своєї діяльності.

Це підтверджує індекс очікувань ділової активності (ІОДА), інформує НБУ.

Зазначається, що у грудні 2024 року ІОДА становив 45.9 порівняно з 47.2 у листопаді та був практично на рівні грудня 2023 року (45.7).

Що вплинуло на оцінки підприємств

Оцінки підприємств були значною мірою обумовлені наступними чинниками:

Погіршенням безпекової ситуації;

Зростанням обстрілів енергетичних об'єктів та тривалим процесом їх відновлення;

Дефіцитом кваліфікованих кадрів;

Подальшим підвищенням витрат на оплату праці, енергозабезпечення та логістику;

Прискоренням темпів інфляції;

Зниженням інвестиційного попиту;

Впливом сезонних коливань.

Очікування у різних сферах

Підприємства торгівлі обережно оцінили результати своєї ділової активності, враховуючи складну безпекову ситуацію та дефіцит електроенергії. Секторальний індекс у грудні становив 49,9 (у листопаді – 51,4, а в грудні 2023 року – 46,9).

Підприємства промисловості також стриманіше оцінили результати своєї поточної діяльності, зважаючи на дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників і збільшення виробничих витрат: секторальний індекс – 44.6 (у листопаді – 46.7, у грудні 2023 року – 46.9).

Підприємства сфери послуг дещо знизили оцінки своїх економічних перспектив через значні перебої з енергопостачанням, дефіцит кваліфікованих кадрів та зростання витрат бізнесу. Секторальний індекс у грудні становив 44,5 (у листопаді – 44,8, а в грудні 2023 року – 44,0).

Підприємства будівництва вже вдруге поспіль надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, враховуючи сезонність будівельних робіт та зниження інвестиційного попиту. Секторальний індекс у грудні становив 43,4 (у листопаді – 43,6, а в грудні 2023 року – 42,1).

Підприємства будівництва та сфери послуг очікували посилення темпів зростання закупівельних цін, а також цін та тарифів на власну продукцію і послуги. Натомість респонденти промисловості та торгівлі прогнозували їх зниження.

Таким чином, ситуація на ринку праці залишається складною, хоча очікування щодо зайнятості дещо пом'якшилися.

Підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг прогнозували сповільнення темпів скорочення персоналу, в той час як промисловці очікували на незначне прискорення цього процесу.

Раніше повідомлялось, що найбільший вплив на приріст ВВП України у 2024 році дали програми кредитування бізнесу “5-7-9%” (забезпечила додаткові 0,422% ВВП), видача грантів на переробку (0,037%) та програма розвитку індустріальних парків (0,021%).