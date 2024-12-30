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Малий і середній бізнес зможе отримати генератор і зарядну станцію: стартувала програма "Енергетична стійкість для бізнесу"
Дія.Бізнес разом із міжнародними партнерами запускає програму підтримки малого та середнього бізнесу – "Енергетична стійкість для бізнесу". Її мета — допомогти підприємцям у південних та східних регіонах України працювати безперебійно навіть під час блекаутів.
Про це повідомляє Мінцифри.
У рамках програми 60 підприємців отримають енергетичні набори, до яких входять генератор, зарядна станція, а також - повербанк.
Хто може взяти участь
Щоб взяти участь у програмі підприємство має працювати без перерви останні три місяці та не мати ознак банкрутства.
До участі запрошуються підприємці з таких областей:
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Херсонська.
Кінцевий термін подачі — 9 січня 2025 року. Деталі програми та форма для подачі заявки доступні за посиланням.
Зазначається, що програму реалізує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, а також проєкту USAID "Зміцнення громадської довіри" (UCBI).
Нагадаємо, у квітні стартував проєкт "Ваучер "Quick help", згідно з яким харківському бізнесу роздали генератори та Starlink.