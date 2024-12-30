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Малий і середній бізнес зможе отримати генератор і зарядну станцію: стартувала програма "Енергетична стійкість для бізнесу"

Малий і середній бізнес зможе отримати генератор і зарядну станцію: стартувала програма "Енергетична стійкість для бізнесу"
Фото: Мінцифри

Дія.Бізнес разом із міжнародними партнерами запускає програму підтримки малого та середнього бізнесу – "Енергетична стійкість для бізнесу". Її мета — допомогти підприємцям у південних та східних регіонах України працювати безперебійно навіть під час блекаутів.

Про це повідомляє Мінцифри.

У рамках програми 60 підприємців отримають енергетичні набори, до яких входять генератор, зарядна станція, а також - повербанк.

Хто може взяти участь

Щоб взяти участь у програмі підприємство має працювати без перерви останні три місяці та не мати ознак банкрутства.

До участі запрошуються підприємці з таких областей:

  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Херсонська.

Кінцевий термін подачі — 9 січня 2025 року. Деталі програми та форма для подачі заявки доступні за посиланням.

Зазначається, що програму реалізує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, а також проєкту USAID "Зміцнення громадської довіри" (UCBI).

Нагадаємо, у квітні стартував проєкт "Ваучер "Quick help", згідно з яким харківському бізнесу роздали генератори та Starlink.

Автор:
Тетяна Гойденко