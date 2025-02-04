Бізнес налаштований на скорочення кількості працівників

Традиційно в січні бізнес послаблює свої оцінки поточної ділової активності порівняно з іншими місяцями, що пов’язано з сезонними факторами. Підприємства очікують скорочення кількості працівників та подальшого зростання цін на товари й послуги власного виробництва

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Що вплинуло на оцінки підприємств

Зазначається, що індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2025 року становив 41.0, що відповідає рівню січня 2024 року.

Стримували динаміку індексу такі чинники:

складна безпекова ситуація;

нестача інвестицій у виробничий капітал;

потреби в енергоресурсах і робочій силі;

зростання виробничих витрат;

інфляційні і девальваційні процеси.

Водночас стійкий споживчий попит та значні обсяги надходження міжнародної фінансової допомоги позитивно впливали на очікування учасників опитування.

Ділова активність за галузями економіки

Як повідомляють в НБУ, підприємства промисловості стриманіше оцінили результати своєї поточної діяльності: секторальний індекс у січні становив 42.0 (у січні 2024 року – 43.7). Також тривало послаблення очікувань щодо обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних, а також обсягу незавершеного виробництва.

Компанії очікують на подальше зменшення залишків готової продукції, а також запасів сировини та матеріалів, водночас пом’якшили песимістичні оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва.

Оцінки підприємств торгівлі щодо своєї ділової активності на початку року традиційно суттєво нижчі, ніж в інші місяці: секторальний індекс у січні становив 40.0. Водночас такий показник є вищим, ніж у січні 2024 року (38.9).

Торговельні компанії прогнозують зменшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу і зниження торговельної маржі, водночас поліпшили оцінки щодо обсягу залишків товарів для продажу.

Підприємства сфери послуг також послабили оцінки щодо своїх економічних перспектив: секторальний індекс становив 41.1 у січні. Однак оцінка була дещо вищою, ніж у січні 2024 року (40.4). Респонденти очікували на подальше зменшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

Натомість підприємства будівництва втретє поспіль надали найстриманіші оцінки своїх поточних економічних результатів: секторальний індекс у січні становив лише 37.2. Водночас оцінка відчутно поліпшилась порівняно з січнем 2024 року (31.9). Будівельники очікували на подальше зниження обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів.

"У секторах промисловості, будівництва та послуг частка респондентів, які очікують зростання цін на товари й послуги власного виробництва, змінилася незначно. Натомість у секторі торгівлі частка тих підприємств, які прогнозують подорожчання продукції для продажу, значно зменшилася, в тому числі на тлі сезонних розпродажів", - підкреслюють в НБУ.

Ситуація на ринку праці

За даними НБУ ситуація на ринку праці залишається складною.

Респонденти всіх опитаних секторів були налаштовані на скорочення кількості працівників, найсуттєвіше в будівництві.

Водночас підприємства сфери послуг очікували на сповільнення темпів скорочення персоналу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ІОДА становив 45.9 порівняно з 47.2 у листопаді та був практично на рівні грудня 2023 року (45.7).

Зауважимо, у грудні 2024 року підприємства незначно покращили виробничі показники, а їхні очікування залишилися позитивними та стабільними, свідчать результати 32-го щомісячного опитування, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій.