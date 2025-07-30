Попри війну український бізнес продовжує впроваджувати інноваційні рішення: статистичні дані

За даними Державної служби статистики України, у 2022–2024 роках кількість інноваційно активних підприємств в Україні зросла майже вдвічі порівняно з попереднім трирічним періодом: 4428 підприємств проти 2589.Це 18,5% від загальної кількості підприємств проти 10,5% відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держстату.

За даними відомства, у лідери за часткою інноваційно активних компаній вийшли підприємств наступних галузей:

43% – наукові дослідження й розробки;

41% – виробництво транспортних засобів;

33% – виробництво комп’ютерів, електроніки, оптики;

31% – фінансова та страхова діяльність;

29% – виробництво гумових і пластмасових виробів.

У минулому році витрати на інновації склали 26 млрд грн, а обсяг реалізованої інноваційної продукції — 187 млрд грн.

Топ-5 регіонів-лідерів

Усього в Україні налічується 4 428 інноваційно активних підприємств. За кількістю таких підприємств у топ-5 регіонів увійшли:

Київ — 1155;

Дніпропетровська облласть — 466;

Харківська область — 390;

Львівська область — 377;

Київська область — 258.

Нагадаємо, Міністерство економіки презентувало нову концепцію промислової стратегії, яка передбачає відновлення промислового потенціалу країни з акцентом на конкурентоспроможність, інновації, сталість та інтеграцію у європейські виробничі ланцюги.