- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Попри війну український бізнес продовжує впроваджувати інноваційні рішення: статистичні дані
За даними Державної служби статистики України, у 2022–2024 роках кількість інноваційно активних підприємств в Україні зросла майже вдвічі порівняно з попереднім трирічним періодом: 4428 підприємств проти 2589.Це 18,5% від загальної кількості підприємств проти 10,5% відповідно.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держстату.
За даними відомства, у лідери за часткою інноваційно активних компаній вийшли підприємств наступних галузей:
- 43% – наукові дослідження й розробки;
- 41% – виробництво транспортних засобів;
- 33% – виробництво комп’ютерів, електроніки, оптики;
- 31% – фінансова та страхова діяльність;
- 29% – виробництво гумових і пластмасових виробів.
У минулому році витрати на інновації склали 26 млрд грн, а обсяг реалізованої інноваційної продукції — 187 млрд грн.
Топ-5 регіонів-лідерів
Усього в Україні налічується 4 428 інноваційно активних підприємств. За кількістю таких підприємств у топ-5 регіонів увійшли:
- Київ — 1155;
- Дніпропетровська облласть — 466;
- Харківська область — 390;
- Львівська область — 377;
- Київська область — 258.
Нагадаємо, Міністерство економіки презентувало нову концепцію промислової стратегії, яка передбачає відновлення промислового потенціалу країни з акцентом на конкурентоспроможність, інновації, сталість та інтеграцію у європейські виробничі ланцюги.