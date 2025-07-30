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Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает внедрять инновационные решения: статистические данные
По данным Государственной службы статистики Украины, в 2022-2024 годах количество инновационно активных предприятий в Украине выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим трехлетним периодом: 4428 предприятий против 2589. Это 18,5% от общего количества предприятий против 10,5% соответственно.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Госстата.
По данным ведомства, в лидеры по доле инновационно активных компаний вышли предприятий следующих отраслей:
- 43% – научные исследования и разработки;
- 41% – производство транспортных средств;
- 33% – производство компьютеров, электроники, оптики;
- 31% – финансовая и страховая деятельность;
- 29% – производство резиновых и пластмассовых изделий.
В прошлом году расходы на инновации составили 26 млрд грн, а объем реализованной инновационной продукции – 187 млрд грн.
Топ-5 регионов-лидеров
Всего в Украине насчитывается 4428 инновационно активных предприятий. По числу таких предприятий в топ-5 регионов вошли:
- Киев - 1155;
- Днепропетровская область - 466;
- Харьковская область - 390;
- Львовская область - 377;
- Киевская область - 258.
Напомним, Министерство экономики представило новую концепцию промышленной стратегии, которая предусматривает восстановление промышленного потенциала страны с акцентом на конкурентоспособность, инновации, постоянство и интеграцию в европейские производственные цепи.