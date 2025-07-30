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Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает внедрять инновационные решения: статистические данные

инновационное предприятие, работники
В Украине увеличилась доля инновационных предприятий. / Freepik

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2022-2024 годах количество инновационно активных предприятий в Украине выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим трехлетним периодом: 4428 предприятий против 2589. Это 18,5% от общего количества предприятий против 10,5% соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Госстата.

По данным ведомства, в лидеры по доле инновационно активных компаний вышли предприятий следующих отраслей:

  • 43% – научные исследования и разработки;
  • 41% – производство транспортных средств;
  • 33% – производство компьютеров, электроники, оптики;
  • 31% – финансовая и страховая деятельность;
  • 29% – производство резиновых и пластмассовых изделий.

В прошлом году расходы на инновации составили 26 млрд грн, а объем реализованной инновационной продукции – 187 млрд грн.

Топ-5 регионов-лидеров

Всего в Украине насчитывается 4428 инновационно активных предприятий. По числу таких предприятий в топ-5 регионов вошли:

  • Киев - 1155;
  • Днепропетровская область - 466;
  • Харьковская область - 390;
  • Львовская область - 377;
  • Киевская область - 258.

Напомним, Министерство экономики представило новую концепцию промышленной стратегии, которая предусматривает восстановление промышленного потенциала страны с акцентом на конкурентоспособность, инновации, постоянство и интеграцию в европейские производственные цепи.

Автор:
Татьяна Ковальчук