В Украине за полгода зарегистрировали 18 тысяч компаний, но прирост самый низкий за 5 лет

За шесть месяцев 2025 года в Украине появилось более 18 тысяч новых компаний. Несмотря на стабильную динамику открытий, количество закрытий выросло на 19%, а чистый прирост стал наименьшим за последние пять лет.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует аналитика Оpendatabot.

В Украине рекордно низкий прирост бизнеса

В первом полугодии 2025 года в Украине зарегистрировано 18 277 новых компаний. Показатели открытия бизнеса остаются стабильными – они почти не отличаются от прошлогодних. В то же время, уровень все еще ниже, чем до начала полномасштабной войны: в 2021 году за этот период создавали в полтора раза больше юридических лиц.

Закрытие бизнесов демонстрируют другую тенденцию – их стало больше на 19% по сравнению с прошлым годом. За шесть месяцев прекратили деятельность 6653 компании. В результате чистый прирост составляет 11 624 компании – это самый низкий показатель за последние пять лет.

Стоит отметить, что 97 вновь компаний прекратили деятельность, даже не просуществовав и полгода. Это немного больше, чем в прошлом году — 92, но значительно меньше, чем в 2021 году — тогда таковых было 264.

Киев лидирует по новым компаниям и закрытиям, ИТ-сфера растет

Около трети новых компаний в первом полугодии 2025 года появилось в Киеве — 5 830 регистраций. Далее следуют Львовская область (1547) и Днепропетровская (1531). Эти же регионы возглавили и антирейтинг по количеству закрытий: в столице прекратили деятельность 717 компаний, на Львовщине - 470, а на Днепропетровщине - 464.

Абсолютным рекордсменом по уставному капиталу стала украинско-итальянская партнерская компания "ВелАльянс", которая планирует работать в сфере строительства. Ее уставный капитал - 14,4 млрд грн. Крупнейшим массовым основателем стал Ильницкий Виталий Павлович – в 2025 году он зарегистрировал 886 компаний, большинство с капиталом от 1 до 9,8 млрд грн. В общей сложности ему принадлежит более 3 тысяч бизнесов.

По видам деятельности больше новых компаний работает в оптовой торговле (15% регистраций). Далее – общественные организации, недвижимость, ИТ и агросектор.

Быстрее всего растет ИТ-сфера: количество регистраций выросло на 48% за год. В то же время, общественные организации чаще других прекращали деятельность — 11% всех закрытий.

Напомним, в июле 2025 года украинский бизнес сдержанно оценил свою текущую деловую активность. Рассчитываемый НБУ индекс ожиданий деловой активности составил 48,3 пункта.