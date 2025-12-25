Запланована подія 2

НДС для ФЛП: Минфин готовит автоматическую регистрацию

бизнес
Регистрация ФЛП плательщиками НДС станет автоматической

Министерство финансов и Государственная налоговая служба планируют ввести автоматическую регистрацию физических лиц-предпринимателей плательщиками НДС с 2027 года для превышающих установленный объемный порог.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минфина.

Автоматическая регистрация и сервисный подход

Отказ от бумажных заявлений. Регистрация плательщиками НДС будет производиться автоматически - на основании данных налоговой отчетности и регистраторов расчетных операций. Такой подход снизит административную нагрузку как на бизнес, которому не придется обращаться в налоговые органы, так и на ГНС, учитывая ожидаемое увеличение количества плательщиков НДС.

Формирование налогового кредита Для ФЛП, у которых объем налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превысит установленный порог, планируется предусмотреть период накопления налогового кредита.

Налоговая и декларация "в один клик". Декларации по НДС планируется автоматически предварительно заполнять в Электронном кабинете плательщика на основе данных РРО, налоговых накладных и другой информации ГНС. Кроме того, для ФЛП отчетный период предлагается увеличить с месячного до квартального.

"В рамках сервисной модели государство берет на себя часть административной процедуры. Наша задача – сделать так, чтобы ведение НДС для ФЛП минимально повлияло на условия бизнеса. Для этого мы расширим перечень автоматических процедур администрирования НДС", – отметила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

2027 год определен переходным. Он предусматривает период отсрочки, необходимый для обучения плательщиков, создания и тестирования соответствующих цифровых решений. В настоящее время применение санкций за ошибки в администрировании НДС не планируется.

Ранее сообщалось, что принятие решения об уплате НДС ФЛПами с оборотом от 1 млн гривен будет происходить при условии улучшения и упрощения администрирования.

Автор:
Ольга Опенько