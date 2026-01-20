Запланована подія 2

2,1 млн ФЛП насчитывается в Украине: за время войны предпринимателей увеличилось на 194 тысячи

бизнес
2,1 млн ФЛП в ЕГР / Depositphotos

2,1 млн физических лиц-предпринимателей сейчас насчитывается в Украине по состоянию на середину января 2026 года. Это на 6 тысяч больше, чем в конце 2025 года. Всего за 4 года полномасштабной войны ФЛП увеличилось на 194 тысячи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

19 января 2026 вступил в силу приказ Минюста, которым восстановлено обнародование информации из ЕГР относительно компаний, ФЛПов и общественных формирований в форме открытых данных.

Так, 2 181 217 ФЛП насчитывается сейчас в Украине. За менее месяца предпринимателей увеличилось на 6 тысяч.

Аналитики отмечают, что по сравнению с 2024 годом активных ФЛП стало больше на 14 412 предпринимателей. Всего за 4 года полномасштабной войны ФЛП увеличилось на 194 тысячи.

В то же время, темпы роста постепенно снижаются, подчеркивают в "Опендатабот". Наибольший скачок зафиксировали в 2023 году, когда количество ФЛП выросло более чем на 5%. Уже в 2024 году прирост сократился до 3,5%, а в 2025-м.   до 0,39%.

Напомним, по данным Единого государственного реестра, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. Каждый восьмой закрытый в прошлом году бизнес работал в Киеве. В среднем, рядовой украинский ФЛП существует 2 года и 4 месяца. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее "живучими" оказались ФЛП-курьеры.

Автор:
Светлана Манько