2,1 млн ФОПів нараховується в Україні: за час війни підприємців побільшало на 194 тисячі

2,1 млн фізичних осіб-підприємців наразі нараховується в Україні станом на середину січня 2026 року. Це на 6 тисяч більше, ніж у кінці 2025 року. Загалом за 4 роки повномасштабної війни ФОПів побільшало на 194 тисячі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

19 січня 2026 року набрав чинності наказ Мін’юсту, яким відновлено оприлюднення інформації з ЄДР щодо компаній, ФОПів та громадських формувань у формі відкритих даних.

Так, 2 181 217 ФОПів нараховується наразі в Україні. За менш ніж місяць підприємців побільшало на 6 тисяч.

Аналітики зауважують, що порівняно з 2024 роком активних ФОПів стало більше на 14 412 підприємців. Загалом за 4 роки повномасштабної війни ФОПів побільшало на 194 тисячі.

Водночас темпи зростання поступово знижуються, підкреслюють в "Опендатабот". Найбільший стрибок зафіксували у 2023 році, коли кількість ФОПів зросла більш ніж на 5%. Уже у 2024 році приріст скоротився до 3,5%, а у 2025-му — до 0,39%.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. Кожен восьмий закритий торік бізнес працював у Києві. В середньому, пересічний український ФОП існує 2 роки та 4 місяці. Довгожителями є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш “живучими” виявились ФОПи-кур'єри.

Автор:
Світлана Манько