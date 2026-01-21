Податки чи попит: що насправді змушує ФОПів згортати бізнес

За 11 місяців 2025 року в Україні припинили діяльність понад 250 тис. фізичних осіб-підприємців. Водночас кількість вперше зареєстрованих ФОПів перевищила кількість тих, хто припинив діяльність. У жовтні–грудні 2025 року кількість нових ФОПів сягнула 58,2 тис., а чистий приріст становив близько 7–8 тис. підприємців.

За даними Єдиного державного реєстру, в середньому пересічний ФОП в Україні працює лише 2 роки і 4 місяці.

Найбільш вразливими стали ФОПи у сфері торгівлі, кур’єрських та допоміжних послуг, повідомляє "Опендатабот". У роздрібній торгівлі підприємці в середньому працюють менше трьох років, в оптовій — трохи більше року, а ФОПи-кур’єри нерідко припиняють діяльність уже через шість місяців. Для бізнесів у сфері адміністративних та допоміжних послуг середній життєвий цикл становить близько дев’яти місяців.

Водночас значно стійкішими є ФОПи у складській діяльності, які працюють понад шість років, а також підприємці в операціях з нерухомістю (майже шість років) і у сфері ремонту техніки — в середньому понад п’ять років.

Редакція Delo.ua поспілкувалася з економістами та представниками бізнесу, щоб з’ясувати, як сьогодні почуваються ФОПи, чи йдеться про системні проблеми малого підприємництва, чи радше про природну ротацію ФОПів, які чинники найчастіше стають вирішальними для закриття бізнесу та яких сценаріїв учасники ринку очікують у 2026 році.

Що кажуть експерти

За словами координатора експертних груп Економічної експертної платформи, асоційованого експерта "CASE Україна" Олега Гетмана, хвилі масових закриттів ФОПів у 2025 році майже не було. Основним фактором, який спонукав частину підприємців припинити діяльність, стали одночасне повернення обов’язкової сплати ЄСВ та запровадження військового збору. Додатково впливали слабкий споживчий попит і нестача робочої сили. При цьому кількість ФОПів, які відкривалися, перевищувала тих, що припиняли діяльність: за підсумками року близько 250 тисяч підприємців закрилися, а зареєструвалося трохи більше — приблизно 270 тисяч.

"ФОПи дуже стійкі. У січні 2025 року дійсно спостерігався сплеск закриттів: ті ФОПи, які не були впевнені у здатності витримати рік, припинили діяльність саме на початку року. Протягом 2025-го вони поступово оговталися, і протягом року кількість нових реєстрацій перевищувала кількість закриттів. Середній життєвий цикл 2,4 роки може бути занижений через короткострокові ФОПи та "одноденки", які використовуються для схем дроблення або обліку оборотів. Насправді велика частина підприємців працює 5–10 років і більше. Тобто середнє значення не відображає справжньої життєздатності бізнесу", — зазначає Олег Гетман.

Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський припускає, що податкове навантаження у 2024–2025 роках могло вплинути лише на частину ФОПів, особливо тих, хто працює на межі рентабельності або у малих населених пунктах. Серед ключових факторів експерт називає обов’язкову сплату військового збору та повернення ЄСВ.

"Для багатьох ФОПів із низькими або нестабільними доходами фіксовані платежі могли стати відчутним навантаженням. Якщо брати другу групу спрощеної системи, поєднання фіксованого податку та ЄСВ дає близько 2% від обороту, що на фоні високих витрат і низьких доходів може зменшувати залишок на життя бізнесу до мінімуму", — пояснює Володимир Дубровський.

Експерт додає, що середньостатистичні ФОПи третьої групи, які співпрацюють із юридичними особами, також могли відчувати додатковий тиск через податок 5% від обороту: у випадку високих витрат реальна ставка могла перевищувати платежі на загальній системі.

"Я припускаю, що для таких ФОПів навіть невелике підвищення відсотка могло стати критичним", — каже Володимир Дубровський.

Що кажуть учасники ринку

Водночас ресторанна експертка, директорка компанії "Nasonova consulting" та аналітичного центру "Ресторани України", співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова відзначає, що у 2024–2025 роках більшість малих закладів працює прибутково, але рентабельність невисока — у середньому 5–15%. При цьому навіть прибуткові заклади мають кілька збиткових місяців на рік через відключення електроенергії, сезонні провали або падіння попиту.

За її словами, найбільший тиск на ресторанний бізнес сьогодні створюють не податки, а зарплати персоналу та падіння споживчого попиту. Частка витрат на оплату праці зросла майже вдвічі порівняно з 2019 роком, тоді як можливості перекладати ці витрати на споживача практично вичерпані.

"Якщо раніше фонд оплати праці становив близько 20% обороту, то зараз це 30–35%, а подекуди й до 40%. Підвищувати ціни далі неможливо — споживач просто перестане ходити. Люди економлять: замовляють менше, обирають акційні позиції, відмовляються від алкоголю", — пояснює Ольга Насонова.

Експертка зазначає, що податкове навантаження наразі не є головною причиною закриттів. Випадки припинення роботи ФОП у ресторанному бізнесі пов’язані радше із сукупністю економічних факторів.

"Я не бачу масових закриттів саме через податки, в принципі десь є одиничні випадки, але масово такого немає. Зарплати, вартість продуктів, відключення світла — ці фактори значно сильніші. Податкове навантаження зараз не в топі проблем", — додає Ольга Насонова.

Окрім цього, Олег Гетман каже, що у 2026 році очікується відновлення активності малого бізнесу, якщо не буде введено додаткового адміністративного тиску. Втім найбільш негативним сценарієм може стати запровадження у 2027 році обов’язкового ПДВ для ФОПів із річним порогом виручки в 1 млн грн, що потребуватиме значних витрат на бухгалтерський та товарний облік.

"Найкраще державне рішення для підтримки малого бізнесу — уникнути впровадження цього ПДВ або хоча б встановити поріг на рівні європейських стандартів, близько 85 тисяч євро. Це дало б ФОПам можливість працювати без додаткового надмірного навантаження та забезпечило б позитивні настрої і перспективи розвитку мікробізнесу", — підсумовує експерт.

Однак Ольга Насонова розповідає, що у 2026 році очікування ресторанного бізнесу переважно стримано-негативні. Багато малих підприємців планують оптимізацію, а не зростання: слабка рентабельність і витрати на персонал змушують переглядати масштаби діяльності.

"Це буде рік скорочення. Заклади, які не витягують, закриватимуть або продаватимуть. Водночас сильні гравці з чіткою концепцією та власною аудиторією зможуть не лише втриматися, а й зайняти вигідні локації на майбутнє. Але в цілому очікування по ринку залишаються складними", — резюмує Ольга Насонова.

Загалом експерти зазначають, що у 2025 році масових закриттів ФОПів не було: сплеск на початку року був пов’язаний із поверненням обов’язкової сплати ЄСВ та запровадженням військового збору. На 2026 рік очікується поступове відновлення активності малого бізнесу, проте запровадження обов’язкового ПДВ із низьким порогом виручки у 2027 році може суттєво ускладнити роботу ФОПів.