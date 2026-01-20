Рахунок ФОП без абонплати: Приватбанк обнуляє тарифи для активного бізнесу

З початку 2026 року ПриватБанк змінює підхід до роботи з малим та середнім бізнесом – запроваджує нову тарифну модель для ФОПів, яка дозволяє активним підприємцям повністю уникнути щомісячної абонплати та суттєво знизити витрати на банківське обслуговування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Які умови для ФОПів?

"Якщо ФОП здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 000 грн на місяць, вартість обслуговування рахунку становитиме 0 грн. Ідеться не про промоакцію, а про системне рішення, яке закладається в довгострокову тарифну політику банку.

Ключова зміна полягає у відмові від фіксованої абонплати. Тепер банк не просто знімає кошти за обслуговування, а оцінює реальний рух коштів. Щоб повністю уникнути щомісячного платежу за рахунок, підприємцю достатньо активно користуватися своєю бізнес-карткою", — пояснили у пресслужбі.

ПриватБанк повністю скасовує комісію за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування. Також банк знижує тарифи на платежі в інші банки та валютні операції, зменшуючи фінансове навантаження на підприємців, які працюють із постачальниками та клієнтами в Україні й за кордоном.

Чому банк змінює стратегію?

У ПриватБанку наголошують, що перехід до партнерського формату — це інвестиція у розвиток українського підприємництва. Банк хоче заробляти не на фіксованих комісіях, а на загальному зростанні обсягів бізнесу своїх клієнтів.

"Підприємці та мікробізнес - фундамент економіки. Ми свідомо відмовляємося від підходу, коли підприємець щомісяця платить просто за факт існування рахунку. Активність бізнесу - це і є цінність, за яку банк готовий інвестувати в клієнта", — зазначає Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Також ПриватБанк запроваджує системні зміни у роботі з ветеранами, військовими та людьми з інвалідністю після ситуації з ветераном у Києві. Банк приніс вибачення, передав банківські картки та взяв на себе зобов’язання покрити витрати на лікування і протезування, а також переглядає процедури обслуговування і створює окрему гарячу лінію.