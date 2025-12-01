ПриватБанк запустив ШІ-сервіс для створення платежів з фото та тексту

ПриватБанк став першим українським банком, який запустив для бізнес-клієнтів ШІ-сервіс створення платежів із фото або тексту у застосунку "Приват24 для бізнесу".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Приватбанку.

Новий інструмент дозволяє підприємцям формувати платіжні документи без ручного введення реквізитів, що суттєво економить час та зменшує ризик помилок.

Щоб створити платіж, достатньо завантажити фото будь-якого платіжного документа – рахунку-фактури, накладної, договору – або вставити текст з реквізитами.

Штучний інтелект автоматично розпізнає дані й заповнить платіжну форму. Користувачу залишається лише перевірити інформацію, підписати платіж або зберегти його для подальшої обробки.

У банку зазначають, що функція покликана спростити роботу бізнесу та прискорити фінансові операції у щоденній діяльності підприємців.

Додамо, за підсумками дев'яти місяців 2025 року ПриватБанк повідомив про чистий прибуток у розмірі 50,6 млрд грн після сплати податку на прибуток (25%).