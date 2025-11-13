Запланована подія 2

Кредитування мікробізнесу від ПриватБанку зросло майже вдвічі: 2 млрд грн за жовтень

ПриватБанк
У жовтні ПриватБанк профінансував мікробізнес на 2 млрд грн / Shutterstock

У жовтні 2025 року ПриватБанк профінансував клієнтів мікробізнесу на 2 мільярди гривень, що майже вдвічі більше, ніж у жовтні 2024 року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Загалом, з початку 2025 року кредитна підтримка цього сегмента від банку перевищила 15 мільярдів гривень.

За словами члена правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, підтримка українського бізнесу – як через кредитування, так і через інноваційне банківське обслуговування – залишається головним пріоритетом для банку.

Він додав, що ПриватБанком користуються 920 тисяч бізнес-клієнтів, що становить майже кожен другий діючий активний український бізнес.  

Цифрові послуги для бізнесу в ПриватБанку

У застосунку "Приват24" для бізнесу підприємцям доступно понад 12 категорій сервісів: від податкових звітів до онлайн-кредитів, еквайрингу та smart-рішень на основі штучного інтелекту.

У пресслужбі додали, що для підприємців ПриватБанк пропонує більшість інструментів безкоштовно. Крім того, для ІТ-фахівців діє спеціальний тариф IT Expert, який не передбачає тарифікації ключових послуг.  

Нагадаємо, ПриватБанк запустив онлайн-сервіс для бізнес-клієнтів, який дозволяє швидко підключати та керувати всіма послугами еквайрингу безпосередньо у застосунку “Приват24 для бізнесу”. 

Автор:
Тетяна Бесараб