Кредитування мікробізнесу від ПриватБанку зросло майже вдвічі: 2 млрд грн за жовтень

У жовтні 2025 року ПриватБанк профінансував клієнтів мікробізнесу на 2 мільярди гривень, що майже вдвічі більше, ніж у жовтні 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Загалом, з початку 2025 року кредитна підтримка цього сегмента від банку перевищила 15 мільярдів гривень.

За словами члена правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, підтримка українського бізнесу – як через кредитування, так і через інноваційне банківське обслуговування – залишається головним пріоритетом для банку.

Він додав, що ПриватБанком користуються 920 тисяч бізнес-клієнтів, що становить майже кожен другий діючий активний український бізнес.

Цифрові послуги для бізнесу в ПриватБанку

У застосунку "Приват24" для бізнесу підприємцям доступно понад 12 категорій сервісів: від податкових звітів до онлайн-кредитів, еквайрингу та smart-рішень на основі штучного інтелекту.

У пресслужбі додали, що для підприємців ПриватБанк пропонує більшість інструментів безкоштовно. Крім того, для ІТ-фахівців діє спеціальний тариф IT Expert, який не передбачає тарифікації ключових послуг.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив онлайн-сервіс для бізнес-клієнтів, який дозволяє швидко підключати та керувати всіма послугами еквайрингу безпосередньо у застосунку “Приват24 для бізнесу”.