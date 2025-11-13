Запланована подія 2

Кредитование микробизнеса от ПриватБанка выросло почти вдвое: 2 млрд грн за октябрь

ПриватБанк
В октябре ПриватБанк профинансировал микробизнес на 2 млрд. грн. / Shutterstock

В октябре 2025 года ПриватБанк профинансировал клиентов микробизнеса на 2 миллиарда гривен, что почти вдвое больше, чем в октябре 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

В целом с начала 2025 года кредитная поддержка этого сегмента от банка превысила 15 миллиардов гривен.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ Евгения Заиграева, поддержка украинского бизнеса – как через кредитование, так и через инновационное банковское обслуживание – остается главным приоритетом для банка.

Он добавил, что ПриватБанком пользуется 920 тысяч бизнес-клиентов, что составляет почти каждый второй действующий активный украинский бизнес.

Цифровые услуги для бизнеса в ПриватБанке

В приложении "Приват24" для бизнеса предпринимателям доступно более 12 категорий сервисов: от налоговых отчетов до онлайн-кредитов, эквайринга и smart-решений на основе искусственного интеллекта.

В пресс-службе добавили, что для предпринимателей ПриватБанк предлагает большинство инструментов бесплатно. Кроме того, для ІТ-специалистов действует специальный тариф IT Expert, не предусматривающий тарификации ключевых услуг.

Напомним, ПриватБанк запустил онлайн-сервис для бизнес-клиентов, позволяющий быстро подключать и управлять всеми услугами эквайринга непосредственно в Приват24 для бизнеса.

Автор:
Татьяна Бессараб