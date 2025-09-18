Бизнес-клиенты ПриватБанка получил полный контроль над эквайрингом в "Приват24"

ПриватБанк запустил онлайн-сервис для бизнес-клиентов, позволяющий быстро подключать и управлять всеми услугами эквайринга непосредственно в “Приват24” для бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу финансового учреждения.

Новый сервис ПриватБанка

ПриватБанк ввел новый онлайн-сервис для бизнес-клиентов, позволяющий быстро подключать и управлять услугами эквайринга непосредственно через приложение "Приват24 для бизнеса". Теперь предприниматели могут регистрироваться на все доступные варианты эквайринга – от классических терминалов и интернет-эквайринга Liqpay до современных мобильных POS-терминалов "Терминал" и сервисов рассрочки.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, интеграция всех услуг эквайринга в мобильное приложение делает доступ к платежной инфраструктуре для бизнеса более удобным и быстрым без необходимости посещать отделения банка.

"Мы интегрировали подключение и управление всеми сервисами эквайринга в мобильное приложение "Приват24 для бизнеса", чтобы сделать доступ к современной платежной инфраструктуре для предпринимателей еще более удобным, быстрым и доступным без привязки к офису или отделению банка", - отмечает Макаренко.

Основные преимущества единого онбординга: быстрое подключение, оформление эквайринга без бумажной бюрократии и мобильность. Пользователь может управлять терминалами, регистрировать торговые точки, подписывать документы, производить возврат, получать выписки и подключать сервисы "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" прямо со смартфона, пишет прессслужба.

Что такое эквайринг

Эквайринг — это банковская услуга, позволяющая бизнесу принимать безналичные платежи от клиентов с помощью платежных карт. Она включает в себя установление POS-терминалов или их аналогов, обработку транзакций, обмен данными между банками и зачисление средств на счет предпринимателя.

Эквайринг делится на несколько типов:

Торговый эквайринг – для оплаты в физических магазинах через POS-терминалы.

Интернет-эквайринг – для приема платежей онлайн, на сайтах и в мобильных приложениях.

Мобильный эквайринг – для приема платежей с помощью смартфонов и планшетов с кардридерами.

Как работает эквайринг:

Оплата картой — клиент прилагает карту к терминалу или вводит ее данные онлайн. Передача данных – терминал или онлайн-система отправляет запрос банку-эквайру. Проверка банком-эмитентом — банк, выпустивший карту клиента, проверяет наличие средств и подтверждает транзакцию. Подтверждение и зачисление после успешной проверки средства резервируются, подтверждение поступает предпринимателю, а деньги зачисляются на его счет.

Напомним, ПриватБанк открыл возможность для предприятий и компаний открыть счет юридического лица онлайн без посещения отделений.