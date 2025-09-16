Запланована подія 2

ПриватБанк назначил членов правления на ключевые направления: что известно

ПриватБанк
Назначение в ПриватБанке: Фото: ПриватБанк

Наблюдательный совет ПриватБанка принял решение о полномочиях двух членов правления — Дмитрия Мусиенко, отвечающего за розничный бизнес, и Евгения Заиграева, ответственного за корпоративный и малый и средний бизнес.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу финансового учреждения.

О полномочиях членов правления банка

Дмитрий Мусиенко стал победителем конкурсного отбора и заключил трудовой контракт с ПриватБанком на пять лет.

Для обеспечения непрерывной работы с корпоративными клиентами наблюдательный совет решил продлить трудовой контракт Евгения Заиграева на три месяца до утверждения результатов конкурса на должность члена правления по вопросам корпоративного и малого и среднего бизнеса.

  • Дмитрий Мусиенко присоединился к ПриватБанку в 2020 году. С сентября 2022 года он занимает должность члена правления, ответственного за розничный бизнес, руководя региональной сетью банка, насчитывающей 12 макрорегиональных управлений и почти 1200 отделений.

У Мусиенко есть 29-летний опыт работы на руководящих должностях в украинских банках и международных финансовых группах, в частности Societe Generale, Piraeus Bank Group и BNP Paribas Group. Под его руководством, ПриватБанк укрепил лидерство на розничном рынке и продолжил внедрение инновационных услуг и сервисов для клиентов.

  • Евгений Заиграев присоединился к ПриватБанку в 2020 году. В 2022 году он был назначен членом правления по вопросам малого и среднего бизнеса, а с 2024 года – в связи с развитием работы банка с корпоративными клиентами – на должность члена правления по вопросам корпоративного и малого и среднего бизнеса. В этой должности он отвечает за работу с корпоративными клиентами, агробизнесом, лизингом и торговым эквайрингом.

Под руководством Заиграева ПриватБанк системно расширил портфель бизнес-продуктов и увеличил объемы кредитования. Только за последние восемь месяцев объем кредитования вырос на 40% до 46 млрд грн.

Что известно о ПриватБанке

ПриватБанк – крупнейший государственный банк Украины, обслуживающий миллионы клиентов и занимающий лидерские позиции на банковском рынке страны. Банк предлагает широкий спектр услуг для физических и юридических лиц и известен своими технологическими инновациями, в частности, мобильным приложением Приват24. ПриватБанк был национализирован в 2016 году и принадлежит государству.

Услуги и инновации:

  • Приват24: Интернет-банкинг для управления счетами, платежами и переводами.
  • Мобильные платежи: Оплата через смартфон, включая QR-коды.
  • Цифровые сервисы: Онлайн-оформление автогражданки, чаевые через POS-терминал и другие электронные сервисы.
  • Международные переводы Система PrivatMoney для международных денежных переводов.
Автор:
Ольга Опенько