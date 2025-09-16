Запланована подія 2

Новини
ПриватБанк призначив членів правління на ключові напрями: що відомо

ПриватБанк
Призначення в ПриватБанку: Фото: ПриватБанк

Наглядова рада ПриватБанку ухвалила рішення щодо повноважень двох членів правління — Дмитра Мусієнка, який відповідає за роздрібний бізнес, та Євгена Заіграєва, відповідального за корпоративний і малий та середній бізнес. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Про повноваження членів правління банку

Дмитро Мусієнко став переможцем конкурсного відбору та уклав трудовий контракт із ПриватБанком на п’ять років.

Для забезпечення безперервної роботи з корпоративними клієнтами наглядова рада вирішила продовжити трудовий контракт Євгена Заіграєва на три місяці, до затвердження результатів конкурсу на посаду члена правління з питань корпоративного та малого й середнього бізнесу.

  • Дмитро Мусієнко приєднався до ПриватБанку у 2020 році. З вересня 2022 року він обіймає посаду члена правління, відповідального за роздрібний бізнес, керуючи регіональною мережею банку, що налічує 12 макрорегіональних управлінь та майже 1 200 відділень.

Мусієнко має 29-річний досвід роботи на керівних посадах в українських банках та міжнародних фінансових групах, зокрема Societe Generale, Piraeus Bank Group і BNP Paribas Group. Під його керівництвом ПриватБанк зміцнив лідерство на роздрібному ринку та продовжив впровадження інноваційних послуг і сервісів для клієнтів.

  • Євген Заіграєв приєднався до ПриватБанку у 2020 році. У 2022 році його призначили членом правління з питань малого й середнього бізнесу, а з 2024 року — у зв’язку з розвитком роботи банку з корпоративними клієнтами — на посаду члена правління з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу. На цій посаді він відповідає за роботу з корпоративними клієнтами, агробізнесом, лізингом та торговим еквайрингом.

Під керівництвом Заіграєва ПриватБанк системно розширив портфель бізнес-продуктів і наростив обсяги кредитування. Лише за останні вісім місяців обсяг кредитування зріс на 40%, до 46 млрд грн.

Що відомо про ПриватБанк

ПриватБанк — найбільший державний банк України, який обслуговує мільйони клієнтів і займає лідерські позиції на банківському ринку країни. Банк пропонує широкий спектр послуг для фізичних та юридичних осіб і відомий своїми технологічними інноваціями, зокрема мобільним додатком Приват24. ПриватБанк був націоналізований у 2016 році і належить державі.

Послуги та інновації:

  • Приват24: Інтернет-банкінг для керування рахунками, платежів та переказів.
  • Мобільні платежі: Оплата через смартфон, у тому числі QR-коди.
  • Цифрові сервіси: Онлайн-оформлення автоцивілки, чайові через POS-термінал та інші електронні сервіси.
  • Міжнародні перекази: Система PrivatMoney для міжнародних грошових переказів.
Автор:
Ольга Опенько