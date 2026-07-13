Плюс 56 мільярдів до бюджету: надходження єдиного внеску зросли майже на 18% за пів року

З січня по червень 2026 року надходження єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні становили 370,7 млрд грн. Цей показник зріс на 56,1 млрд грн, або на 17,8% порівняно з першим півріччям 2025 року, коли платники перерахували 314,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держаної податкової служби України.

Як зауважили в податковій, на таку динаміку вплинуло збільшення кількості офіційно працевлаштованих громадян та та відповідальне ставлення платників до виконання своїх обов'язків.

Основні показники

Держава встановила такі основні показники для єдиного внеску в 2026 році:

мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн на місяць, що розраховується як 22% від мінімальної зарплати у розмірі 8 647 грн;

максимальний страховий внесок складає 38 046,80 грн на місяць, що дорівнює 22% від 20 мінімальних заробітних плат, тобто від суми 172 940 грн.

Гроші від єдиного внеску є головним джерелом для наповнення фондів соціального страхування. Отримані кошти держава спрямовує на фінансування таких напрямків:

виплата пенсій за віком та іншими категоріями;

нарахування допомоги через тимчасову втрату працездатності та лікарняні;

страхові виплати у випадках нещасних випадків під час виробничого процесу;

інші соціальні гарантії, які передбачені чинним законодавством України.

Повна та своєчасна сплата ЄСВ напряму впливає на найманих працівників. Від цих перерахувань залежить формування їхнього страхового стажу, який є обов'язковою умовою для отримання права на пенсійне забезпечення та державні соціальні виплати в майбутньому.

Нагадаємо, за результатами перших чотирьох місяців 2026 року до бюджету надійшло 238,1 млрд грн ЄСВ. Порівняно з січнем – квітнем 2025 року сума збільшилася на 17,3 %, що у грошовому еквіваленті становить 35,1 млрд грн додаткових коштів.