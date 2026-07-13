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Німеччина передала Україні трансформатори для відновлення енергомережі

Німеччина змінює правила експорту озброєнь
Німеччина передала Україні трансформатори / Depositphotos

НЕК "Укренерго" отримала від Німеччини 20 ємнісних трансформаторів напруги загальною вартістю 486 тис. євро. Обладнання передали через Фонд підтримки енергетики України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Трансформатори надійшли до чотирьох областей України. Їх використають для заміни обладнання, пошкодженого внаслідок масованих російських атак.

У Міненерго зазначають, що встановлення трансформаторів має підвищити стійкість об’єднаної енергосистеми України та забезпечити надійніше електропостачання для споживачів.

Ємнісні трансформатори напруги є важливими елементами роботи високовольтних підстанцій. Вони знижують високу системну напругу до рівня, необхідного для вимірювання, захисту та керування енергооб’єктом.

Таке обладнання також забезпечує точне вимірювання показників і підтримує автоматизоване управління мережею.

Додамо, Україна з початку 2026 року отримала 4 314 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Ще 1 064 одиниці обладнання очікують найближчим часом.

Автор:
Тетяна Гойденко