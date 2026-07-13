Німеччина передала Україні трансформатори для відновлення енергомережі

НЕК "Укренерго" отримала від Німеччини 20 ємнісних трансформаторів напруги загальною вартістю 486 тис. євро. Обладнання передали через Фонд підтримки енергетики України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Трансформатори надійшли до чотирьох областей України. Їх використають для заміни обладнання, пошкодженого внаслідок масованих російських атак.

У Міненерго зазначають, що встановлення трансформаторів має підвищити стійкість об’єднаної енергосистеми України та забезпечити надійніше електропостачання для споживачів.

Ємнісні трансформатори напруги є важливими елементами роботи високовольтних підстанцій. Вони знижують високу системну напругу до рівня, необхідного для вимірювання, захисту та керування енергооб’єктом.

Таке обладнання також забезпечує точне вимірювання показників і підтримує автоматизоване управління мережею.

Додамо, Україна з початку 2026 року отримала 4 314 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Ще 1 064 одиниці обладнання очікують найближчим часом.