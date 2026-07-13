Система WIM за пів року принесла понад 37 млн грн до держбюджету

За перше півріччя 2026 року автоматична система габаритно-вагового контролю WIM забезпечила понад 37 млн грн надходжень до державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентство відновлення.

Понад 37 млн грн штрафів

За шість місяців роботи система зафіксувала найбільшу кількість порушень у Дніпропетровській та Полтавській областях - по 204 випадки, а також у Вінницькій області - 180 випадків.

В Агентстві зазначили, що після відновлення роботи комплексів WIM у травні 2022 року їхня ефективність суттєво зросла. Якщо до повномасштабного вторгнення на комплекси WIM припадало 36% від загальної кількості виявлених порушень, то нині цей показник становить 64%.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється автоматично за допомогою датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття. Вони визначають вагу транспортного засобу під час руху, а камери фіксують його швидкість, габарити та номерні знаки. Уся інформація без зупинки транспорту передається до центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки.

В Агентстві наголосили, що перевантажені вантажівки є однією з головних причин руйнування дорожнього покриття та мостів. Саме тому мережу WIM створили для цілодобового контролю великовагового транспорту, збереження автомобільних доріг і запобігання їх передчасному зносу. Надалі систему планують розширювати по всій території України.

Про систему і контроль

WIM - це система автоматичного зважування транспортних засобів у русі, яка дозволяє визначати вагу вантажівок без їхньої зупинки. У разі перевищення габаритно-вагових норм власники транспорту сплачують штрафи.

Водночас WIM виконує не лише фіскальну функцію, а передусім спрямована на захист автомобільних доріг. Перевантажені вантажівки здатні швидко руйнувати дорожнє покриття, тоді як вартість капітального ремонту одного кілометра автошляху становить десятки мільйонів гривень. Використання таких систем дозволяє продовжити строк служби доріг у середньому на 15–20%.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття. Система фіксує вагу автомобіля в русі, а також його швидкість, габарити та номерні знаки за допомогою камер. Уся інформація про можливі порушення передається до центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки для подальшого опрацювання.