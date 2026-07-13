Україна отримала нові мобільні тренажери для підготовки пілотів F-16

Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16, які допоможуть пілотам відпрацьовувати складні бойові сценарії та вдосконалювати льотні навички.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Підготовка пілотів F-16 в Україні

Кожен тренажер створений спеціально для навчання українських пілотів. Такі комплекси є унікальними та використовуються лише в обмеженій кількості країн.

Їхня мобільність дає змогу швидко переміщувати обладнання й забезпечувати безперервний навчальний процес у різних місцях.

Нова поставка здійснена в межах підтримки Коаліції повітряних сил, яка допомагає Україні розширювати можливості з підготовки екіпажів винищувачів F-16.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія передасть Україні більше винищувачів F-16, ніж обіцяла. Брюссель ухвалив рішення суттєво розширити авіаційну допомогу для Повітряних сил ЗСУ, збільшивши кількість закладених у довгострокові плани бойових бортів.