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Україна отримала нові мобільні тренажери для підготовки пілотів F-16
Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16, які допоможуть пілотам відпрацьовувати складні бойові сценарії та вдосконалювати льотні навички.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.
Підготовка пілотів F-16 в Україні
Кожен тренажер створений спеціально для навчання українських пілотів. Такі комплекси є унікальними та використовуються лише в обмеженій кількості країн.
Їхня мобільність дає змогу швидко переміщувати обладнання й забезпечувати безперервний навчальний процес у різних місцях.
Нова поставка здійснена в межах підтримки Коаліції повітряних сил, яка допомагає Україні розширювати можливості з підготовки екіпажів винищувачів F-16.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія передасть Україні більше винищувачів F-16, ніж обіцяла. Брюссель ухвалив рішення суттєво розширити авіаційну допомогу для Повітряних сил ЗСУ, збільшивши кількість закладених у довгострокові плани бойових бортів.