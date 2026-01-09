Запланована подія 2

Новости
В прошлом году украинцы уплатили более 662 млрд гривен ЕСВ: почему выросли платежи и что изменится в 2026 году

налоги
Украинцы уплатили более 662 млрд гривен ЕСВ в 2025 году. / Depositphotos

По итогам 2025 года сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) составила 662,7 млрд. гривен. Это на 113,9 млрд грн превышает результаты предыдущего года. Такой рост на 20,8% свидетельствует о том, что финансовая система Украины становится крепче.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Уплата ЕСВ – основа для своевременного выполнения государством социальных обязательств и устойчивости социальной системы", - подчеркнули в ГНСУ.

Почему платежи растут?

Специалисты выделяют три главные причины положительной динамики:

  • увеличение количества официально трудоустроенных украинцев;
  • повышение уровня зарплат в частном и государственном секторах;
  • активное возобновление работы предприятий по всей стране.

Следует помнить, что именно эти средства являются фундаментом для выплаты пенсий, оплаты больничных листов, пособий по безработице и других критически важных социальных программ.

Что изменится в 2026 году: новые расчеты

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2026 год" установлены новые показатели для начисления единого взноса. Поскольку минимальная заработная плата выросла до 8647 грн, изменились и пределы платежей.

Теперь минимальная сумма, которую нужно уплатить за полный рабочий месяц, составляет 1 902,34 грн. Эта цифра рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты 8647 грн × 22%).

Для высоких доходов есть ограничения — ЕСВ начисляется только на сумму, не превышающую 20 минимальных зарплат. В 2026 году этот предел составляет 172 940 грн. Таким образом, максимальный ежемесячный платеж ЕСВ ограничен суммой 38 046,80 грн (172 940 грн × 22 %).

Своевременная уплата этих взносов гарантирует работникам страховой стаж, а государству возможность выполнять все социальные обязательства перед гражданами.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года в бюджет поступило более 593,1 млрд грн от уплаты ЕСВ, что на 21% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук