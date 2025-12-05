Украинцы уплатили больше налогов: поступления превысили прошлогодние более чем на 20%

Единый социальный взнос (ЕСВ) демонстрирует стабильный рост: за 11 месяцев 2025 года в бюджет поступило более 593,1 млрд грн, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессцентр Государственной налоговой службы.

Сколько уплачено единого социального взноса?

Украинская система социального страхования за 11 месяцев 2025 года получила 103,3 млрд. грн., которые используются для финансирования пенсий и социальных выплат. Основным источником поступлений является Единый социальный взнос (ЕСВ), уплачиваемый ежемесячно по ставке 22%.

Размер взноса определяется как произведение заработной платы и ставка взноса. Максимальная сумма дохода, на которую начисляется ЕСВ в 2025 году, составляет 20 минимальных заработных плат.

Минимальный страховой взнос – 1760 грн., что соответствует 22% от минимальной зарплаты (8000 грн.).

– 1760 грн., что соответствует 22% от минимальной зарплаты (8000 грн.). Максимальный страховой взнос – 35 200 грн, что составляет 22% от 20 минимальных зарплат (160 000 грн).

Сроки уплаты ЕСВ:

Работодатели перечисляют взнос до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Физические лица, платящие за себя, – до 20 числа месяца после окончания квартала.

Участники добровольного страхования уплачивают взносы в сроки, предусмотренные договором.

Таким образом, ЕСВ остается ключевым финансовым ресурсом для социальной поддержки граждан Украины, обеспечивая стабильное финансирование пенсий и других социальных выплат.

Напомним, в октябре 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 186,4 млрд. гривен. Основные поступления обеспечили налоги, контролируемые налоговыми и таможенными органами.