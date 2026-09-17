Сімейним фермам спростили повернення державної доплати до ЄСВ

Сімейні фермерські господарства, які через заборгованість тимчасово втратили право на державну доплату до єдиного внеску, зможуть поновити її після повного погашення боргу. Кабінет міністрів визначив строки та процедуру відновлення такої підтримки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Йдеться про додаткову фінансову підтримку членів і голів сімейних фермерських господарств через механізм доплати ЄСВ.

Раніше законодавство дозволяло відновити таку доплату після погашення заборгованості, однак у порядку, затвердженому постановою уряду №565, не були визначені конкретні строки та процедура поновлення підтримки.

Після ухвалених змін, якщо виплату припинили через несвоєчасну або неповну сплату страхових внесків, право на неї відновлюватиметься з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому борг був повністю погашений.

Для поновлення підтримки член або голова сімейного фермерського господарства має повністю сплатити страховий внесок. Його сума повинна бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

Також уряд встановив строки обміну інформацією між Державною податковою службою та Казначейством. ДПС має протягом трьох робочих днів внести відповідні дані до реєстру страхувальників, а наступного робочого дня повідомити про це Казначейство.

Фінансування доплати ЄСВ для членів і голів сімейних фермерських господарств здійснюється в межах видатків Мінекономіки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників".

Нагадаємо, за підсумками 2025 року українці сплатили понад 662 млрд грн єдиного внеску. Детальніше про його розмір та зміни у 2026 році читайте в матеріалі Dilo.