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НБУ випускає срібну монету на честь "Червоної рути" та Володимира Івасюка

монета
НБУ випускає срібну монету на честь "Червоної рути"

Національний банк представив нову срібну пам'ятну монету "Червона рута – голос поколінь", присвячену однойменній пісні та її автору Володимиру Івасюку. Номінал монети становить 10 грн, а тираж — до 10 тис. штук.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Монету виготовлено зі срібла 925 проби, її маса становить 31,1 г.

На аверсі зображений стилізований портрет Володимира Івасюка за піаніно з нотним станом та ручкою. На тлі розміщені Карпатські гори й річка, форма якої нагадує скрипку. Праворуч від портрета зображена стилізована квітка червоної рути та силует дівчини з квіткою.

На реверсі річка переходить у нотний стан з уривком мелодії "Червона рута". Композиція також містить квітку червоної рути.

Художницею монети стала Олександра Кучинська, скульпторами — Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах. Дату початку продажів Нацбанк у повідомленні не уточнив.

Нагадаємо, у червні НБУ ввів в обіг срібну монету "30 років Конституції України" номіналом 10 грн. Вона також була виготовлена зі срібла та присвячена одній із ключових подій у сучасній історії України.

Автор:
Тетяна Гойденко

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