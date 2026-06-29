НБУ ввів у обіг нову срібну пам’ятну монету

28 червня Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень "30 років Конституції України".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Там нагадали, що 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила основний закон України.

"Ця монета — про зв’язок між поколіннями. Про те, як рішення, ухвалені 30 років тому, продовжують впливати на наше сьогодення. І про те, що сильна держава починається не з гучних слів, а з поваги до закону, до людини та до власних принципів", — наголосив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Про монету

Номінал пам’ятної монети "30 років Конституції України" – 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла.

НБУ ввів у обіг срібну пам’ятну монету «30 років Конституції України»

На аверсі монети по колу розміщено напис "30 років Основному Закону України". У середині цього напису по колу розміщені епапи становлення Конституції сучасної держави Україна:

1710 рік — Конституція Пилипа Орлика;

1918 рік — Конституція Української Народної Республіки;

1918 рік — Тимчасовий основний закон Західноукраїнської Народної Республіки;

1939 рік — Конституційні закони Карпатської України;

1919, 1929, 1937, 1978 роки — Конституції радянської України;

28 червня 1996 року о 9:18 ранку Верховна Рада України II скликання ухвалила Конституцію України.

На реверсі зображено стилізоване коріння дуба, у якому зашифровано напис "Конституція". Коріння символізує фундамент держави — історичну тяглість та правову спадкоємність. Листя уособлює сучасність — живий розвиток держави, громадянську відповідальність і зрілість суспільства. Плоди-жолуді символізують результат і водночас потенціал: у кожному закладене майбутнє для зростання. Паростки біля коріння — образ майбутніх поколінь України.

Нагадаємо, НБУ 12 червня 2026 року ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом". Вони присвячені Миколаївській та Одеській областям.