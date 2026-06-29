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НБУ ввел в обращение новую серебряную памятную монету

монета 30 лет Конституции Украины
НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету «30 лет Конституции Украины»

28 июня Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету номиналом в 10 гривен "30 лет Конституции Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Там напомнили, что 28 июня 1996 Верховная Рада Украины приняла основной закон Украины.

"Эта монета — о связи между поколениями. О том, как решения, принятые 30 лет назад, продолжают влиять на наше настоящее. И о том, что сильное государство начинается не с громких слов, а с уважения к закону, человеку и собственным принципам", — подчеркнул заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

О монете

Номинал памятной монеты "30 лет Конституции Украины" – 10 гривен. Она изготовлена из серебра.

Фото 2 — НБУ ввел в обращение новую серебряную памятную монету
НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету «30 лет Конституции Украины»

На аверсе монеты по кругу размещена надпись "30 лет Основному закону Украины". В середине этой надписи по кругу размещены эпапа становления Конституции современного государства.

  • 1710 год - Конституция Филиппа Орлика;
  • 1918 год - Конституция Украинской Народной Республики;
  • 1918 год - Временный основной закон Западноукраинской Народной Республики;
  • 1939 год - Конституционные законы Карпатской Украины;
  • 1919, 1929, 1937, 1978 годы - Конституции советской Украины;
  • 28 июня 1996 в 9:18 утра Верховная Рада Украины II созыва приняла Конституцию Украины.

На реверсе изображены стилизованные корни дуба, в которых зашифрована надпись "Конституция". Корни символизируют фундамент государства — историческую тягость и правовую преемственность. Листья олицетворяют современность — живое развитие государства, гражданскую ответственность и зрелость общества. Плоды-желуди символизируют результат и одновременно потенциал: в каждом заложено будущее для роста. Ростки у корней — образ будущих поколений Украины.

Напомним, НБУ 12 июня 2026 года ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты из тематической серии "Мы сильны. Мы вместе". Они посвящены Николаевской и Одесской областям.

Автор:
Светлана Манько