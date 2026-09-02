30 років українській гривні: НБУ увів в обіг ювілейну монету

Національний банк України 2 вересня 2026 року ввів в обіг срібну пам’ятну монету номіналом 1 гривня, присвячену 30-річчю грошової реформи.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нова пам’ятна монета НБУ

"Наша нова пам’ятна монета присвячена не лише ювілею грошової реформи. Вона нагадує про шлях, який Україна і гривня пройшли разом за тридцять років. За цей час гривня стала символом стійкості держави, її поява назавжди закріпила право України самостійно визначати своє економічне майбутнє. Сьогодні наша відповідальність – берегти довіру до національної валюти і робити все, щоб гривня залишалася грошима сильної, вільної європейської держави", – сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

Про дизайн та реалізацію монети

Номінал становить 1 гривню, а тираж - до 5 тис. штук.

Монету виготовили зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г, категорія якості карбування -"спеціальний анциркулейтед". Гурт гладкий, із заглибленими написами. Окремі елементи монети оздоблені локальною позолотою.

Дизайн аверсу відтворює обігову монету номіналом 1 гривня зразка 2018 року. У верхній частині розміщено малий Державний Герб України, а в центрі — написи "УКРАЇНА / 1 / ГРИВНЯ", обрамлені давньоруським орнаментом. Праворуч зазначено логотип Банкнотно-монетного двору НБУ, внизу — рік карбування "2026".

На реверсі відтворено дизайн першої обігової монети номіналом 1 гривня, яка перебувала в обігу до 2018 року і нині поступово вилучається. У нижній частині розміщено рік проведення грошової реформи - "1996". У центрі, в обрамленні орнаменту зі стилізованих гілок, зазначено номінал - "1 / ГРИВНЯ".

Фото: НБУ

Автор ідеї та адаптації дизайну - Андрій Сагач. Художником аверсу став Володимир Дем’яненко, реверсу - Василь Лопата.

Пам’ятну монету "До 30-річчя грошової реформи в Україні" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Детальну інформацію про початок реалізації та доступність монети Національний банк оприлюднить на своїх офіційних ресурсах.

Нещодавно НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень “Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні”. Її випуск приурочено до Дня вшанування пам’яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули, були закатовані або страчені під час російського полону.