Російський маркетплейс Ozon переносить товари до Казахстану після атак

Російський маркетплейс Ozon запропонував продавцям розміщувати продукцію на своїх логістичних складах в Алмати та Астані. Окрім обслуговування ринків Казахстану й Киргизстану, компанія планує доставляти розміщені там товари клієнтам у Росії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву платформи.

Щоб стимулювати перенесення залишків за межі території РФ, компанія скасувала плату за транспортування вантажів до казахстанських логістичних центрів до 30 вересня 2026 року. Ozon не обмежує обсяги постачання, дозволяє зберігати великогабаритні позиції та запевняє, що додаткових документів для відправлення продукції до Казахстану від продавців не вимагатимуть.

Атаки дронів на логістику Ozon у Росії

Зміна логістичних маршрутів відбувається на тлі масованих уражень інфраструктури ритейлера. Українські безпілотники вперше атакували склад Ozon у ніч на 22 серпня 2026 року — ціллю став найбільший хаб компанії в Самарській області. Надалі ударів зазнали складські комплекси в Оренбурзькій і Бєлгородській областях, Адигеї, Дагестані, Татарстані та Ставропольському краї.

Майже 35% акцій компанії належать структурі "О23" (бенефіціар — Олександр Чачава), яку пов'язують із наближеним до Володимира Путіна олігархом Геннадієм Тимченком. Ще близько третини акцій контролює корпорація АФК "Система" Володимира Євтушенкова, а решта паперів перебуває у власності міноритаріїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ozon втратив $2,2 млрд капіталізації через удари дронів по складах. Цінні папери ритейлера зазнали стрімкого обвалу на Московській біржі після ураження ключових розподільчих хабів.