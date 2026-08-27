Дрони атакували склади Ozon у двох регіонах Росії

У ніч проти 27 серпня безпілотники атакували логістичні обʼєкти маркетплейсу Ozon в Оренбурзі та Уфі в Росії. Ймовірно, ще один склад горить у Благовіщенську у російському Башкортостані.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії Ozon.

"Ми оперативно евакуювали всіх співробітників. За попередніми даними, постраждалих немає. Займання не виникло", - повідомили в компанії.

Там зазначили, що склад в Уфі зазнав "незначних ушкоджень". На даний момент він закритий та не приймає постачання від продавців.

У свою чергу, розподільчий центр в Оренбурзі "вже відновив роботу", але протягом дня також не прийматиме частину товарів, зазначили в Ozon.

Голова Оренбурга Альберт Юмадилов підтвердив атаку дронів на місто. Уламки впали на території логістичного центру Ozon. Проте він додав, що там сталося загорання, яке згодом загасили.

Telegram-канал Exilenova+ опублікував кадри, де видно задимлення, яке нібито сталося після влучання безпілотника у склад компанії Ozon у Благовіщенську. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

З середини липня Збройні сили України почали бити дронами по складам найбільшого в Росії маркетплейсу Wildberries. За місяць із невеликим під удар потрапили понад 20 розподільчих центрів компанії у 16 ​​регіонах. При цьому з ладу було виведено щонайменше сім із десяти найбільших складів, у тому числі найбільший — у підмосковному Коледіно.

З 22 серпня почалися атаки на другий за величиною російський маркетплейс Ozon. Першого удару було завдано по об'єкту в Чапаєві в Самарській області, а наступного дня - в Оренбурзі.

24 серпня було атаковано відразу чотири склади — у Махачкалі, Краснодарі, Адигеї та Невинномиську. У всіх випадках на об'єктах спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Ozon втратив $2,2 млрд капіталізації через удари дронів по складах. Цінні папери компанії зазнали різкого обвалу на біржі після серії успішних атак безпілотників по ключових складських комплексах маркетплейса.