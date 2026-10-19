Наслідки протестів у Франції: відомий маркетплейс блокує оголошення з викраденими товарами

Відомий європейський маркетплейс Vinted почав видаляти оголошення з товарами, які могли викрасти під час заворушень у Франції. Компанія посилила перевірки після повідомлень про продаж таких речей на платформі.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

"Ми вжили негайних заходів для виявлення та видалення оголошень, пов’язаних із мародерством", — заявив речник Vinted. За його словами, компанія також посилила моніторинг підозрілих пропозицій. За порушення правил користувачам загрожує блокування акаунтів назавжди.

Які товари могли викрасти

Під час заворушень у Франції учасники грабували магазини, зокрема торгові точки люксових брендів Louis Vuitton, Burberry та Celine. Про проникнення до кількох своїх магазинів також повідомила мережа Sephora. Частину торгових точок тимчасово закрили.

Французька влада почала обговорювати з компаніями електронної торгівлі, як реагувати на оголошення з імовірно викраденими товарами.

"Вкрадені товари з цих вихідних пропонуються на продаж на певних платформах. Така поведінка не залишиться безкарною", — зазначила міністерка Франції з питань штучного інтелекту та цифрових технологій Анн Ле Енанф.

Як реагує Vinted

Правила маркетплейсу забороняють продавати крадені речі. Для виявлення підозрілих оголошень компанія використовує повідомлення від магазинів і користувачів, після чого їх перевіряють модератори.

"Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами та французькою владою", — заявили у Vinted.

Про Vinted

Компанія Vinted, заснована в Литві у 2008 році, перетворилася з сервісу обміну одягом на один з найбільших споживчих стартапів Європи. Нещодавно її оцінили у 8 мільярдів євро (9 мільярдів доларів) після вторинного раунду фінансування, який очолила шведська інвестиційна фірма EQT Growth.

Платформа представлена ​​більш ніж у 20 країнах світу, включаючи Польщу, Німеччину, Францію, Іспанію, Італію, Велику Британію та США.

В Україні офіційно прямий сервіс Vinted не працює, проте товари можна замовляти із європейських країн через сервіси міжнародної доставки.

Нагадаємо, минулого тижня Францію охопила хвиля нападів на громадські будівлі, магазини та ресторани, а профспілки заккликали до загальнонаціонального страйку 5 листопада. Ціни на французькі державні облігації впали після вихідних, сповнених насильницьких заворушень.