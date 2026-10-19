Последствия протестов во Франции: известный маркетплейс блокирует объявления с украденными товарами

Известный европейский маркетплейс Vinted начал удалять объявления с товарами, которые могли угнать во время беспорядков во Франции. Компания ужесточила проверки после сообщений о продаже таких вещей на платформе.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

"Мы приняли немедленные меры для выявления и удаления объявлений, связанных с мародерством", — заявил представитель Vinted. По его словам, компания также усилила мониторинг подозрительных предложений. За нарушение правил пользователям грозит блокировка аккаунтов навсегда.

Какие товары могли украсть

Во время беспорядков во Франции участники грабили магазины, в частности, торговые точки люксовых брендов Louis Vuitton, Burberry и Celine. О проникновении в несколько своих магазинов также сообщила сеть Sephora. Часть торговых точек временно закрыли.

Французские власти начали обсуждать с компаниями электронной торговли, как реагировать на объявления с вероятно угнанными товарами.

"Украденные товары из этих выходных предлагаются на продажу на определенных платформах. Такое поведение не останется безнаказанным" , - отметила министерка Франции по искусственному интеллекту и цифровым технологиям Анн Ле Энанф .

Как реагирует Vinted

Правила маркетплейса запрещают продавать украденные вещи. Для обнаружения подозрительных объявлений компания использует сообщения от магазинов и пользователей, после чего их проверяют модераторы.

"Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами и французскими властями", - заявили в Vinted.

О Vinted

Компания Vinted , основанная в Литве в 2008 году, превратилась из сервиса обмена одеждой в один из крупнейших потребительских стартапов Европы. Недавно ее оценили в 8 миллиардов евро (9 миллиардов долларов) после вторичного раунда финансирования, возглавленного шведской инвестиционной фирмой EQT Growth.

Платформа представлена ​​более чем в 20 странах мира, включая Польшу, Германию, Францию, Испанию, Италию, Великобританию и США.

В Украине официально прямой сервис Vinted не работает, однако товары можно заказывать из европейских стран через сервисы международной доставки.

Напомним, на прошлой неделе Францию охватила волна нападений на общественные здания, магазины и рестораны, а профсоюзы призвали к общенациональной забастовке 5 ноября. Цены на французские государственные облигации упали после выходных, исполненных насильственных беспорядков.