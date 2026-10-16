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Польский маркетплейс Allegro запустил продажи в Украине: доступно более миллиона товаров

Allegro
Allegro тестирует продажи в Украине / Shutterstock

Крупнейший польский онлайн-маркетплейс Allegro запустил пилотный проект прямой продажи товаров в Украине. На первом этапе украинские покупатели получили доступ к более чем 1 миллиону объявлений от нескольких сотен польских продавцов с доставкой через оператора Nova Post.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Wprost.

Что можно заказать

Товары можно найти на сайте Allegro.pl и в приложении с украинским языком. В ассортименте генераторы , зарядные электростанции, инструменты, газовые плиты и средства гигиены.

Проект находится на тестовом этапе. Компания будет проверять, как работает система заказов и доставки , и насколько украинские покупатели заинтересованы в товарах из Польши.

Как будет работать доставка

Allegro сотрудничает с Nova Post, чтобы организовать доставку заказов в Украину. Компания также интегрирует системы обработки заказов и таможенного оформления. Это должно упростить для польских продавцов выход на украинский рынок.

В настоящее время к проекту приобщили всего несколько сотен продавцов. В будущем Allegro планирует открыть возможность продаж в Украине всем польским партнерам платформы . Конкретные сроки полного запуска компания не назвала.

По оценке Allegro, украинский рынок имеет потенциал охватить около 12 млн покупателей. Компания также ссылается на опыт работы в Чехии, Словакии и Венгрии, где ее услугами пользуются около 6 млн клиентов.

Главный директор по венчурному капиталу Allegro Гжегож Чапский считает, что подобный потенциал существует и в Украине.

О Allegro

Allegro польская платформа электронной коммерции, основанная в 1999 году. Это один из самых больших маркетплейсов Центральной и Восточной Европы, где компании и предприниматели продают товары онлайн.

На платформе представлены электроника, бытовая техника, одежда, косметика, товары для дома, автомобильные аксессуары и другие категории. Allegro работает по модели маркетплейса: продавцы размещают предложения, а покупатели выбирают товары и оформляют заказ через сайт или приложение.

Штаб-квартира компании находится в Познани, Польша. Акции Allegro.eu торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2020 года.

Напомним, в мае сообщалось, что польский маркетплейс и интернет-аукцион Allegro начнет поэтапное масштабирование бизнеса на украинском рынке. Проект разделен на несколько последовательных фаз.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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