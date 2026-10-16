Польський маркетплейс Allegro запустив продажі в Україні: доступні понад мільйон товарів

Найбільший польський онлайн-маркетплейс Allegro запустив пілотний проєкт прямого продажу товарів в Україні. На першому етапі українські покупці отримали доступ до понад 1 мільйона оголошень від кількох сотень польських продавців із доставкою через оператора Nova Post.

Як пише Dilo, про це повідомляє Wprost.

Що можна замовити

Товари можна знайти на сайті Allegro.pl та в застосунку з українською мовою. В асортименті є генератори, зарядні електростанції, інструменти, газові плити та засоби гігієни.

Проєкт перебуває на тестовому етапі. Компанія перевірятиме, як працює система замовлень і доставки та наскільки українські покупці зацікавлені в товарах із Польщі.

Як працюватиме доставка

Allegro співпрацює з Nova Post, щоб організувати доставку замовлень в Україну. Компанія також інтегрує системи обробки замовлень і митного оформлення. Це має спростити для польських продавців вихід на український ринок.

Наразі до проєкту долучили лише кілька сотень продавців. У майбутньому Allegro планує відкрити можливість продажів в Україні для всіх польських партнерів платформи. Конкретних термінів повного запуску компанія не назвала.

За оцінкою Allegro, український ринок має потенціал охопити майже 12 млн покупців. Компанія також посилається на досвід роботи в Чехії, Словаччині та Угорщині, де її послугами користуються майже 6 млн клієнтів.

Головний директор з венчурного капіталу Allegro Гжегож Чапський, вважає, що подібний потенціал існує і в Україні.

Про Allegro

Allegro — польська платформа електронної комерції, заснована у 1999 році. Це один із найбільших маркетплейсів Центральної та Східної Європи, де компанії й підприємці продають товари онлайн.

На платформі представлені електроніка, побутова техніка, одяг, косметика, товари для дому, автомобільні аксесуари та інші категорії. Allegro працює за моделлю маркетплейсу: продавці розміщують пропозиції, а покупці обирають товари та оформлюють замовлення через сайт або застосунок.

Штаб-квартира компанії розташована в Познані, Польща. Акції Allegro.eu торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2020 року.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що польський маркетплейс та інтернет-аукціон Allegro розпочне поетапне масштабування бізнесу на українському ринку. Проєкт розділено на кілька послідовних фаз.